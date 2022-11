Von Jack DentonBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusWelche Aktien haben in diesem Jahr schlecht performt? Diese Frage müssen sich Anleger aktuell stellen, um steuerliche Verlustvorträge zu erhalten. Doch gerade die Aktien, die andere Anleger verkaufen, könnten eine gute Investition sein, denn die größten Verlierer sind am Ende oft die größten Gewinner.Für steuerliche Verlustvorträge eignen sind generell S&P-500-Werte, die von Januar bis Oktober mehr als 10 Prozent gefallen sind. Laut der Bank of ...

