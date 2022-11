Berlin/Potsdam (ots) -



Anja Mellage (45) wird neue Leiterin der Intendanz des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Die Stelle war zuletzt vakant. rbb-Intendantin Katrin Vernau: "Anja Mellage zeichnet sich durch ihre Führungsstärke aus, verbunden mit der Fähigkeit, konsensual zu entscheiden, was in der ARD und auch beim rbb nur von Vorteil sein kann. Vor allem aber sprechen ihre beruflichen Kompetenzen und Erfahrungen für sie. Ich bin froh, nun jemanden an meiner Seite zu wissen, die mich organisatorisch wie inhaltlich entlastet, so dass ich mich voll und ganz auf meine Aufgaben als Intendantin des rbb konzentrieren kann."



Anja Mellage: "Ich habe Respekt vor den neuen Aufgaben, aber ich greife auf rbb-Erfahrung in Bezug auf Ansprechpartner, Strukturen und Geschäftsprozesse und auf den Austausch mit den anderen Landesrundfunkanstalten in der ARD zurück. Mein betriebswirtschaftlicher Hintergrund wird mir hoffentlich auch helfen, die anstehenden Veränderungsprozesse im rbb zu unterstützen."



Anja Mellage begleitete nach einer Zeit bei KPMG bei Axel Springer das Wachstum von bild.de und unterstützte in der Folge mit ihrer kaufmännischen Expertise Zentralisierungsprojekte des Konzerns. Nach einem Ausflug in die Start-Up-Szene wechselte sie vor knapp sechs Jahren als stellvertretende Geschäftsführerin und kaufmännische Leiterin zum IVZ (Informations-Verarbeitungszentrum) und damit zum zentralen IT-Dienstleister für die ARD und das Deutschlandradio. Der rbb ist Federführer für das IVZ innerhalb der ARD.



