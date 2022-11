Die Adidas-Aktie schraubt sich heute um rund 25% nach oben und notiert damit wieder deutlich über der Kursmarke von 100 Euro (aktuell: 115 Euro). Das ist auch dringend nötig, denn Adidas-Aktionäre haben in den vergangenen sechs Monaten rund 50% an Wert verloren - gestern markierte die Adidas-Aktie ein neues Fünf-Jahres-Tief bei 94,25 Euro. Langfristig ist Adidas an der Börse...

Den vollständigen Artikel lesen ...