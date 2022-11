EQS-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Personalie

adidas AG: adidas AG in Gesprächen mit einem möglichen Nachfolger von Kasper Rorsted als Vorstandsvorsitzendem



04.11.2022 / 15:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG



Herzogenaurach, 4. November 2022





adidas AG in Gesprächen mit einem möglichen Nachfolger von Kasper Rorsted als Vorstandsvorsitzendem

Die adidas AG bestätigt, dass sie sich in Gesprächen mit Bjørn Gulden, Vorstandsvorsitzender der PUMA SE, als möglichem Nachfolger von Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender der adidas AG, befindet. *** Kontakte:

Media Relations Investor Relations corporate.press@adidas.com investor.relations@adidas.com +49 (0) 9132 84-2352 +49 (0) 9132 84-2920

