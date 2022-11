DJ MÄRKTE USA/Aktien beenden mit Arbeitsmarktbericht Durststrecke

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer viertägigen Durststrecke geht es am Freitag mit den US-Aktien nach oben. Treibend wirkt nach der jüngsten Belastung in Form steigender US-Zinsen ein aus Börsianersicht günstig ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Der Dow-Jones-Index steigt im frühen Geschäft um 0,8 Prozent auf 32.243 Punkte, der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu und die Nasdaq-Indizes gewinnen bis 0,4 Prozent.

Die Zahl der neu geschaffenen Stellen deutlicher als erwartet gewachsen, zugleich fiel die separat ermittelte Arbeitslosenquote aber höher als prognostiziert aus. Die für die Inflation besonders beobachteten Stundenlöhne legten auf Jahressicht zwar deutlich zu, aber weniger als erwartet.

"Die Fed dürfte den heutigen Arbeitsmarktbericht mit Erleichterung aufnehmen", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Der Boom am Arbeitsmarkt ebbe ab, sagt er mit Blick auf die Arbeitslosenquote. "Und noch wichtiger für die Fed: Die Dynamik des Lohnanstiegs nimmt ab. Es ist der siebte Monat in Folge, in dem diese so wichtige Zahl zurückgeht oder zumindest stagniert", so der Vermögensverwalter. So wie der Arbeitsmarktbericht ausgefallen ist, sei er eine Legitimation für die Fed, die Geldpolitik langsamer zu straffen. "Er ist aber keine Legitimation, den Straffungszyklus zu beenden", warnt er vor überzogenen Erwartungen.

Gegenstimmen gibt es aber auch. "Die heutigen Daten sind wahrscheinlich nicht die Zahlen, die die Fed sehen wollte. Sie braucht wirklich eine wirtschaftliche Abschwächung, um den Inflationsdruck zu bremsen, und diese Zahlen geben das nicht her", sagt Chef-Anlagestratege Rusty Vanneman von Orion Advisor Solutions.

Unter dem Strich dürfte bei der positiven Kursreaktion auch eine technische Gegenbewegung mit eine Rolle spielen, nach den vorangegangenen deutlichen Verlusten. Außerdem gibt es neuerliche Spekulationen, dass China seine strenge Null-Covid-Politik überdenken könnte.

Renditen steigen leicht - Dollar fällt

Die Rentenkurse geben tendenziell etwas nach. Was die Arbeitsmarktdaten für den Zinszyklus bedeuteten, sei schwer zu beurteilen, heißt es im Handel. Sicher sei nur, dass die Zinsen weiter stiegen.

Beim Dollar, der nach den Daten zurückkommt, spielt der Markt offenbar auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungspfades. Der Dollar-Index verliert 0,9 Prozent.

Öl verteuert sich mit der Hoffnung auf eine Beendigung der strikten Corona-Politik in China. Dieser Schritt könnte die Konjunktur beflügeln und damit die Erdölnachfrage befeuern.

Biontech auf Dreimonatshoch

Am Aktienmarkt erreichen Biontech ein Dreimonatshoch, sie ziehen um 3,4 Prozent an. Auslöser ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach China die Covid-19-Impfstoffe des Biotechnologieunternehmens für in China ansässige Ausländer zugelassen habe. Zudem zeigen neue Studiendaten die hohe Wirksamkeit des angepassten Impfstoffs. Für die Aktien von Pfizer, Partner von Biontech bei der Covid-Impfstoffentwicklung, geht es um 0,5 Prozent nach oben.

Paypal verlieren 6,3 Prozent, nachdem der Zahlungsdienstleister bei Vorlage der Drittquartalszahlen seine Umsatzprognose gesenkt hat. Überraschend gut schnitt Doordash im dritten Quartal ab. Die Geschäfte des Essenslieferdienstes laufen gut, obwohl die Restaurants nach dem Ende der Pandemie wieder geöffnet haben. Für die Aktie geht es um 8,3 Prozent aufwärts.

Gut kommen neue Zahlen von Starbucks (+8,9%) an. Die Kaffeekette verkaufte vor allem in den USA in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Kaffee. Pessimistische Ausblicke lassen Atlassian und Twilio um 26,5 bzw. 32,2 Prozent abstürzen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.242,61 +0,8% 241,36 -11,3% S&P-500 3.743,45 +0,6% 23,56 -21,5% Nasdaq-Comp. 10.375,66 +0,3% 32,72 -33,7% Nasdaq-100 10.736,07 +0,4% 45,48 -34,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,75 +2,6 4,72 402,1 5 Jahre 4,38 +0,7 4,37 312,0 7 Jahre 4,28 +1,0 4,27 284,1 10 Jahre 4,17 +2,0 4,15 266,2 30 Jahre 4,24 +5,5 4,19 234,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:41 Uhr % YTD EUR/USD 0,9850 +1,0% 0,9777 0,9750 -13,4% EUR/JPY 145,18 +0,5% 144,64 144,60 +10,9% EUR/CHF 0,9862 -0,2% 0,9871 0,9861 -4,9% EUR/GBP 0,8759 +0,3% 0,8721 0,8730 +4,2% USD/JPY 147,38 -0,5% 147,98 148,36 +28,0% GBP/USD 1,1243 +0,7% 1,1208 1,1165 -16,9% USD/CNH (Offshore) 7,2053 -1,7% 7,2644 7,3403 +13,4% Bitcoin BTC/USD 20.761,52 +2,9% 20.632,40 20.265,78 -55,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,85 88,17 +4,2% +3,68 +31,5% Brent/ICE 98,57 94,67 +4,1% +3,90 +34,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 117,35 125,45 -6,5% -8,10 +91,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.663,22 1.630,26 +2,0% +32,96 -9,1% Silber (Spot) 20,35 19,45 +4,6% +0,90 -12,7% Platin (Spot) 948,50 919,15 +3,2% +29,35 -2,3% Kupfer-Future 3,65 3,43 +6,6% +0,23 -17,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

November 04, 2022

