PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen geraten die Anleger vor dem Wochenende immer mehr in Feierlaune. So stieg der Dax am Freitagnachmittag um fast drei Prozent auf 13 518 Punkte. Dem deutschen Leitindex fehlt damit nicht mehr viel bis zu seinem höchsten Stand seit Mitte August. Dieses Kursniveau hat der EuroStoxx 50 bereits erreicht. Das Eurozonen-Leitbarometer gewann zuletzt ebenfalls gut drei Prozent auf 3703 Punkte.

Gründe für die gute Stimmung sind zum einen weitere Spekulationen über eine Lockerung der Null-Covid-Politik in China und damit einhergehend sehr hohe Kursgewinne im Rohstoffsektor. Zum anderen erholten sich am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht die Kurse am New Yorker Aktienmarkt von ihren deutlichen Verlusten der vergangenen Tage.

Schließlich gaben auch Branchennachrichten Auftrieb. So sorgte eine Meldung, dass der bisherige Puma-Vorstandschef Björn Gulden schon bald an die Spitze von Konkurrent Adidas wechseln könnte, für einen Kurssprung bei den Adidas-Titeln von mehr als einem Fünftel. Adidas bestätigte, dass sich das Unternehmen in Gesprächen mit dem Norweger über die Nachfolge des amtierenden Vorstandschefs Kasper Rorsted befindet. Zuvor hatte Puma den Weggang von Gulden zum Jahresende mitgeteilt. In den USA zogen die Papiere von Nike und Under Armour um rund acht beziehungsweise sechseinhalb Prozent an./ajx/he

