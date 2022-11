The following instruments on Xetra do have their last trading day on 04.11.2022.

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2022

.

ISIN Name

LU1899270539 Structured Invest S.A.

LU1199448058 Structured Invest S.A.

LU1372156916 Structured Invest S.A.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de