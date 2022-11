Nach dem - man muss es wohl so deutlich sagen - Debakel um den Corona-Impfstoff arbeitet Valneva mittlerweile sehr zielgerichtet an einer erfolgreichen Zukunft. Dabei konzentrieren sich die Franzosen vor allem auf Impfstoffe gegen das Chikungunyafieber und Borreliose. Um die Entwicklung weiter voranzutreiben, gelang es den Franzosen jetzt, eine Kapitalerhöhung über 100 Millionen Euro am Markt zu platzieren!

Die jüngsten Unternehmensentscheidungen tragen also schon Früchte. Denn kürzlich gelang es den Franzosen, mehr als 100 Millionen Euro an frischem Kapital einzusammeln. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Mit diesem Geld soll nun die Entwicklung für Impfstoffe gegen das Chikungunyafieber und Borreliose vorangetrieben werden.

Noch vor einem Jahr kannte die Valneva-Rallye kein Halten mehr. Die Aktie ...

