München (ots) -Der Kurzbesuch von Olaf Scholz in Peking - eine umstrittene Reise. Kritik kam sogar aus Reihen der Ampel-Partner. Im China-Tross des Kanzlers: eine hochkarätig besetzte Wirtschaftsdelegation. Aber sollte Deutschland mit einem Land wie China oder anderen autokratischen Staaten Geschäfte machen wie bisher oder seine Abhängigkeiten reduzieren? Für viel Unmut sorgt die geplante chinesische Beteiligung an einem Hamburger Hafenterminal. Mehr als zwei Drittel der Deutschen lehnen sie ab. Hat die Bundesregierung falsch entschieden? Nicht verstehen können viele derzeit auch die Reaktion der Ampel auf die Proteste im Iran. Sollten Kanzler und Außenministerin entschiedener handeln?Zu Gast bei Anne Will:Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen), MdB und Co-ParteivorsitzenderPeter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt HamburgStormy-Annika Mildner, Direktorin des Aspen Institute DeutschlandNorbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des BundestagesMelanie Amann, Mitglied der Chefredaktion und Leiterin Hauptstadtbüro "Der Spiegel"ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen