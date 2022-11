Mit der Unterstützung des legendären Weltmeisters in acht verschiedenen Gewichtsklassen, Manny Pacquiao, haben wir konkrete Maßnahmen eingeleitet, die von Hunger geplagten und verarmten Bürger der Welt in die Lage zu versetzen, sich selbst versorgen zu können

Das Fruits Eco-Blockchain Project (im Folgenden Fruits), ein Blockchain-Projekt, das sich um finanzielle Inklusion und ein nachhaltiges Ökosystem bemüht, hat eine unterstützende Botschaft des legendären Acht-Gewichtsklassen-Boxweltmeisters Manny Pacquiao sowie einen Fahrplan für zukünftige Aktivitäten veröffentlicht.

Manny Pacquiao supports Fruits (Graphic: Business Wire)

Mr. Pacquiao hat seine Unterstützung für die Zusammenarbeit mit Fruits zum Ausdruck gebracht.

Wir werden mit Mr. Pacquiao zusammenarbeiten, um eine Welt zu schaffen, in der der Konsum des Einen zu einer Verbesserung für den Anderen führt, indem wir das nachhaltige Ökosystem den Vorstellungen von Fruits gemäß nutzen.

Bitte klicken Sie auf die folgende URL, um das Video anzusehen.

(Video URL)

https://youtu.be/l_Y6xuJjLWk

Roadmap

Beginn der Beratungen mit Mr. Pacquiao zum Start eines Wohltätigkeitsprojekts auf den Philippinen. Die Gespräche werden bis November 2022 fortgesetzt

Beginn des Verkaufs von abonnementbasiertem NFT zur Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen bis Ende 2022

Start des ersten Blockchain-Spiels von Fruits, das Beiträge für wohltätige Zwecke fördert, Anfang 2023

Erneuerung der Fruits Station und Organisation einer regelmäßigen Wohltätigkeitsveranstaltung mit Crowdfunding, die Ende des ersten Quartals 2023 starten soll

Projekte starten und Wohltätigkeitsveranstaltungen organisieren, in Zusammenarbeit mit internationalen Sportlegenden aus dem Boxsport, Fußball und anderen Bereichen, ab März 2023

Details werden zu gegebener Zeit auf der offiziellen Homepage veröffentlicht.

[Unterstützung für das Fruits Station Donation Project]

Fruits beteiligt sich über Fruits Station (https://fruits-station.com) an Wohltätigkeitsinitiativen, um den von Hunger geplagten und verarmten Bürgern der Welt zu helfen.

Wir durchlaufen eine groß angelegte Erneuerung, und eine Crowdfunding-basierte Wohltätigkeitsplattform soll Ende des ersten Quartals 2023 an den Start gehen.

Durch dieses Projekt wollen wir in Zusammenarbeit mit weltweit einflussreichen Persönlichkeiten, darunter Mr. Pacquiao und weitere legendäre Athleten, ein nachhaltiges Ökosystem aufbauen.

Bitte beachten Sie den Aktionsplan unserer Wohltätigkeitsaktivitäten, die mit der Unterstützung von Mr. Pacquiao durchgeführt werden.

Wir bauen ein nachhaltiges Ökosystem auf, um sicherzustellen, dass Kinder und Familien, die mit verschiedenen Problemen zu kämpfen haben, unabhängig werden und Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommen.

Was ist Fruits

Fruits offizielle Website

https://fruitsblockchain.com/

https://fruitsblockchain.com/ Fruits offizieller Telegram-Kanal (Englisch)

https://t.me/fruits_official

https://t.me/fruits_official Fruits offizielle Linktree-Seite

https://linktr.ee/fruitsecoblockchain

https://linktr.ee/fruitsecoblockchain Fruits offizielle Medium-Seite (Englisch)

https://medium.com/@fruitsblockchain

https://medium.com/@fruitsblockchain FRUITS Station-Website

https://fruits-station.com

"Fruits Wallet" Anwendungs-Download

App-Store

https://apps.apple.com/jp/app/fruits-wallet/id1585148044

https://apps.apple.com/jp/app/fruits-wallet/id1585148044 Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fruits.wallet&hl=ja&gl=US

Contacts:

Fruits Eco-Blockchain Project

Kensuke Yano CTO (Chief Technical Officer)

info@fruitsc.org

+65-8115-1213