Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -In Anerkennung der Rolle Polens bei der Weiterentwicklung und Innovation im Hinblick auf digitale Vermögenswerte in der Europäischen Union hat sich WOO Network dem Ökosystem von FinTech Poland angeschlossen, das darauf abzielt, wichtige Erkenntnisse über den innovativen, sicheren und verantwortungsvollen Kryptovermögensmarkt in dem Land zu teilen.Polen hat in letzter Zeit einen Anstieg der Anzahl von Menschen, die über Krypto-Wallets verfügen, verzeichnet, da viele Unternehmen beginnen, Kryptowährungen als Zahlung zu akzeptieren. Das Land gehört hinsichtlich des Bevölkerungsanteils mit Krypto-Wallets zu den zehn führenden Ländern in Europa. Mehr als eine Million Menschen bzw. 2,8 % der polnischen Bevölkerung haben Krypto-Wallets."Das Ökosystem hier ist sehr proaktiv, wenn es darum geht, das Krypto-Ökosystem und Web3 im Allgemeinen weiterzuentwickeln. Wir möchten an diesen Diskussionen teilhaben und dabei insbesondere auf Verantwortungsbewusstsein im Fintech-Bereich drängen", so Jack Tan (https://woo.org/blog/en/a-letter-from-our-co-founder-jack-tan-one-with-woo/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Poland), Mitbegründer von WOO Network.Das FinTech Poland-Ökosystem zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung des polnischen Finanzinnovationsmarktes durch gemeinsame Initiativen, die Erstellung von Marktstandards, einen ordnungsrechtlichen Dialog und die gemeinsame Ermittlung von Hindernissen und Entwicklungsmöglichkeiten zu steigern. Die Initiative zielt darauf ab, den Aufbau der Community durch die Organisation von Meetings, Arbeitsgruppen und gemeinsam ausgerichteten Seminaren und Konferenzen zu beschleunigen."In letzter Zeit hat sich der Krypto-Asset-Markt sehr dynamisch entwickelt. Unternehmen und Finanzinstitute auf der ganzen Welt interessieren sich zunehmend für diese Anlageklasse und die geschäftlichen Möglichkeiten, die die Blockchain-Technologie birgt. Parallel dazu beschloss die Europäische Union, durch die Erstellung der MICA-Regulierung globale Pionierarbeit hinsichtlich eines Rechtsrahmens für Krypto-Assets zu leisten.Infolgedessen werden Kryptowährungen Teil des globalen Finanzsektors. Daher ist es besonders wichtig, wenn auf dem Krypto-Asset-Markt erfahrene Unternehmen wie WOO Network sich an unserem Ökosystem beteiligen. Ihre Erfahrung wird sehr wertvoll sein, um einen wettbewerbsfähigen und innovativen, aber auch sicheren und verantwortungsbewussten Krypto-Vermögensmarkt in Polen zu schaffen", so Pawel Widawski, CEO von FinTech Poland."Wir freuen uns sehr über WOO Network, da das Team aus unterschiedlichen Hintergründen kommt und seine Gründer über solide Erfahrung im Finanzwesen verfügen. Dies ist sehr wertvoll, wenn es darum geht, mit anderen zu kommunizieren und Herausforderungen in unserer FinTech-Community zu diskutieren", merkte Widawski an.FinTech Poland ist zudem Gründungsmitglied der European Digital Finance Association (EDFA), einem gemeinnützigen unabhängigen Branchenverband von 15 EU-Ökosystemen, die 1000 Mitglieder repräsentieren, die alle mit den politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, um einen florierenden Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unternehmen zu gewährleisten.WOO X ist eine Handelsplattform für professionelle Trader mit vollständig anpassbaren Modulen und niedrigen bis gar keinen Trading-Gebühren sowie einer hohen Liquidität aus dem WOO Netzwerk (https://woo.org/blog/en/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Poland), das Trader, Börsen, Institutionen und DeFi-Plattformen miteinander verbindet. Der WOO-Token wird in den CeFi- und DeFi-Produkten des Netzwerks für Staking und Gebührenrabatte verwendet. WOO Network wurde von Kronos Research ins Leben gefördert, einem Multi-Strategie-Handelsunternehmen, das sich auf Market Making, Arbitrage, CTA und Hochfrequenzhandel (HFT) spezialisiert hat. Das tägliche Tradingvolumen auf globalen Kryptowährungsbörsen beträgt im Schnitt 5 bis 10 Mrd. US-Dollar. 