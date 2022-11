CyberArk ist der einzige Anbieter im Bereich Identitätssicherheit, der in beiden Gartner Magic Quadrant Berichten sowohl als Leader für Access Management als auch für Privileged Access Management eingestuft wurde

CyberArk (NASDAQ: CYBR), der weltweit führende Anbieter im Bereich der Identitätssicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im neu veröffentlichten 2022 Gartner Magic Quadrant für Access Management1 als Leader (führender Anbieter) eingestuft wurde. Diese Anerkennung erfolgt im Anschluss an die Positionierung von CyberArk im 2022 Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management2 und kürt es damit zum einzigen Unternehmen, das als Leader in beiden Berichten eingestuft wurde.

"Die heutige unaufhaltsam steigende Bedrohungslage erfordert eine führende Rolle im Bereich der Identitätssicherheit in unterschiedlichen Kategorien. Es reicht nicht, Identitäten lediglich zu verwalten. Alle Arten von Identitäten müssen gesichert werden, ungeachtet des Gerätetyps, des Orts oder der Umgebung", so Udi Mokady, Gründer, Chairman und CEO von CyberArk. "Wir sind der Überzeugung, dass diese Anerkennung durch Gartner unsere Strategie, die umfangreichste Identitätssicherheitsplattform bereitzustellen, die sich auf Privileged Access Management konzentriert, weiter bestätigt. Bei dem Konzept von CyberArk, das die Sicherheit stets in den Mittelpunkt rückt, handelt es sich um ein Unterscheidungsmerkmal für unser Unternehmen und einen wesentlichen Wertschöpfungstreiber für unsere Kunden und Partner."

Die CyberArk Identity Security Platform ermöglicht den Schutz für jegliche Identität unabhängig davon ob Mensch oder Maschine über alle Gerätearten und Umgebungen hinweg mithilfe einer umfangreichen Einzelplattform. Sie umfasst CyberArk Identity, die Security-First-Zugriffsberechtigung für Tausende von unternehmenskritischen Anwendungen und Endpunkten bietet, die für alle Nutzer erforderlich sind Mitarbeiter, Geschäftspartner, Anbieter und Kunden. CyberArk unterstützt Unternehmen, eine erhöhte Sicherung und verbesserte Produktivität durch Anwendung unter anderem einer intelligenten Verwaltung privilegierter Zugriffe am Ort der Authentifizierung und von Hochrisiko-Benutzersitzungen im Verlauf des gesamten Lebenszyklus von Identitäten zu erhalten.

CyberArk schafft weitere Innovationen, um mit den Kundenbedürfnissen Schritt zu halten. Das Unternehmen stellte jüngst neue lernfähige Multi-Faktor-Authentifizierungen (MFA) und passwortfreie Authentifizierungen vor, um zusätzliche Abwehrmöglichkeiten gegen Angriffe zu bieten, die auf einer Ermüdung der Multi-Faktor-Authentifizierung basieren, um unberechtigten Zugang zu geschützten Systemen zu erhalten. Darüber hinaus erweitert CyberArk Identity Compliance die Konzepte minimaler Rechte und von Zero Trust, um die Nutzer zu unterstützen, stets sicherzustellen, dass der Benutzerzugriff den regulatorischen Anforderungen gerecht wird.

Im 2022 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management wurde CyberArk zum vierten Mal in Folge aufgrund seiner "Ability to Execute and furthest in Completeness of Vision" als erstklassiges Unternehmen eingestuft.

Über die jüngste Anerkennung von Gartner hinaus erhält CyberArk weiterhin breite Branchenanerkennung für seine Angebote zur Identitätssicherheit. Das Unternehmen wurde jüngst als Overall Leader von der KuppingerCole Analysts AG in ihrem 2022 "Leadership Compass: Passwordless Authentication" Bericht eingestuft. Gemäß diesem Bericht "hat sich CyberArk als Leader im Bereich Identitätssicherheit etabliert." Darüber hinaus erhielt CyberArk den 2022 SC Award for Best Identity Management Solution.

CyberArk wird auch am Mittwoch, dem 16. November 2022 ein globales Webinar veranstalten: "Don't Just Manage Identities. Secure Them! Understanding CyberArk Identity Security and How to Apply It Across Your Organization". Für Ihre Anmeldung besuchen Sie bitte: https://lp.cyberark.com/identity-security-defined-nov.html.

Für kostenlose Exemplare der beiden Gartner-Berichte besuchen Sie bitte: https://www.cyberark.com/de/gartner-magic-quadrant-reports-for-pam-and-access-management/

Gartner Haftungsausschlüsse

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) ist der weltweit führende Anbieter im Bereich der Identitätssicherheit. Mit dem Schwerpunkt auf der Verwaltung privilegierter Zugriffe bietet CyberArk das umfassendste Sicherheitsangebot für jegliche Identität ob Mensch oder Maschine über Geschäftsanwendungen, dezentrale Belegschaften, hybride Cloud-Workloads und den gesamten DevOps-Lebenszyklus hinweg. Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf CyberArk, wenn es darum geht, ihre wichtigsten Ressourcen zu schützen. Weitere Informationen über CyberArk finden Sie unter https://www.cyberark.com, in den CyberArk-Blogs oder folgen Sie uns auf Twitter über @CyberArk, LinkedInoder Facebook.

