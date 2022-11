Wir stecken in einer Phase mit den schnellsten Zinserhöhungen aller Zeiten. In der vergangenen Woche hat die US-Notenbank den Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben. Das spielt auch der Deutschen Bank voll in die Karten, schließlich profitiert der Bankensektor naturgemäß von steigenden Zinsen. Dabei konnte Deutschlands Vorzeigebank mit ihren Zahlen für das dritte Quartal ohnehin schon überzeugen…

Satte 1,6 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern erzielte die Bank im dritten Quartal. Das war fast drei Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Damit wurden die Analysten-Schätzungen bei weitem übertroffen. Auch für das Gesamtjahr wähnt sich Konzernchef Christian Sewing voll auf Kurs. Die Erträge für das Gesamtjahr sollten im Bereich von 26 bis 27 Milliarden Euro liegen. Die gestiegenen Zinsen lassen die Einnahmen kräftig sprudeln.

Die Aktie der Deutschen Bank ist zuletzt sehr gut gelaufen. Ende September ...

