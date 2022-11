Amazon, Google und Meta haben in Sachen Börsenwert ihre besten Zeiten womöglich hinter sich. Last man standing bei den sogenannten FangMan-Aktien ist Apple. Die Nummer eins ist unantastbar, so scheint es. Stellen Sie sich vor, ihre Produkte laufen in Stückzahl einen Tick weniger gut als gedacht. Was würden Sie als Unternehmen mit massiver Marktmacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...