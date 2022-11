Auch für Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) ist das 3. Quartal Geschichte. Wie wir bereits berichtet haben, waren die Produktionszahlen rückläufig. So scheitert man im 3. Quartal am Erreichen der 1 Millionen Unze Grenze. Am Ende sind es 988.000 Unzen die in den Büchern stehen. Mark Bristow, CEO, sieht das Unternehmen noch auf Kurs, um die Produktionsprognose für 2022 trotz einiger kurzfristiger betrieblicher Herausforderungen und steigender Inputkosten zu erreichen. Aktuell gehe er noch von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...