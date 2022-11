Die Aktie von BioNTech hat am Freitag kräftig Gas gegeben. Zum einen profitierte das Papier von der Meldung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Peking grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer für in China lebende Ausländer bekommen hat. Zum anderen wurden Deuten zu dem auf neue Varianten angepassten Corona-Impfstoff veröffentlicht.Das grüne Licht aus China sei Teil einer vereinbarten engeren Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...