Folker Hellmeyer bezeichnete die jüngste Erholung am deutschen Aktienmarkt als "solide Korrektur innerhalb des Abwärtstrends". Die Börsenampel sei von rot auf gelb gesprungen. Doch die Grundprobleme der deutschen Wirtschaft - der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise - bestünden weiter. Wegen der hohen Energiepreise kann "in Deutschland nur mit Verlust produziert werden", stellt Hellmeyer klar. Es drohe die Abwanderung von Firmen. Außerdem im Video: Wie ist die Lage an den Märkten in Europa, USA, China und Brasilien - Dazu eine fundierte Einschätzung von Folker Hellmeyer. w:o TV einschalten und mehr erfahren! 00:00 Einleitung 00:35 Börsenampel auf gelb 02:55 Grundprobleme in Deutschland bleiben 04:49 Marktlage in Europa 06:45 Marktlage in den USA 08:30 Marktlage in China 11:29 Marktlage in Brasilien 14:15 Ende