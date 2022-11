News von Trading-Treff.de Der Dow 30 hat sich im Vergleich zum S&P500 oder dem Technologieindex Nasdaq zuletzt sichtbar besser geschlagen. Während der Nasdaq erneut das Jahrestief testet, hält sich der Dow noch auf recht hohem Niveau. Doch wenn sich der Transportsektor weiter eintrübt, dürfte es der Dow sehr schwer haben, mit weiteren Kurszuwächsen zu punkten. Dow 30 vs. Dow Jones Transportation Index In der Regel ist es so, dass sich der DOW 30 ...

