HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3555/ Michael Dickstein war lange Jahre Sprecher und Investor Relations Verantwortlicher der Brau Union und der BBAG, nach der packenden (und für Aktionäre genialen) Übernahme durch Heineken war er für Heineken international unterwegs und über Coca Cola ist Michael letztendlich beim laufenden Hasen von Duracell gelandet. Über diese Reise, die irgendwie auch in Brüssel bei Paul Rübig (der sich während der Folge am Telefon meldete) begonnen hat, sprechen wir in diesem Podcast. Letztendlich ist auch viel Sport dabei: Das Fifteen Seconds Sports Events in der Stadthalle, bei dem Michael rund um die Erste Bank Open 2022 als Speaker präsentierte und natürlich meine nun startenden ...

