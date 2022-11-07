ARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,50 (2,30) EUR - 'OVERWEIGHT' BERENBERG SENKT ESTEE LAUDER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 220 (323) USDBOFA HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,20 (3,10) EUR - 'BUY'BOFA HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 6 (5,90) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT KINGFISHER AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 247 (305) P.CREDIT SUISSE HEBT SWISSCOM AG AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 490 (484) CHFDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT MILLENNIUM BCP AUF 'HOLD'(BUY); ZIEL 0,18 (0,20) EURGOLDMAN HEBT GALP ENERGIA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 16 (15) EUR GOLDMAN SENKT NORDEA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 139 (150) SEKGOLDMAN SENKT SHELL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 38 (40) EURGOLDMAN SENKT SWEDBANK AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 170 (204) SEKJEFFERIES HEBT COLRUYT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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