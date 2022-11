Die Großaktionärin von Pfeiffer Vacuum will in Verhandlungen über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag treten. Ein entsprechendes Schreiben der Busch-Tochter Pangea GmbH sei am Sonntag eingegangen, teilte der Vakuumpumpen-Hersteller mit. Anleger setzen auf ein Pflichtangebot an alle ausstehenden Aktionäre - mit entsprechender Prämie. Die Aktie legt kräftig zu.Pangea gehört zur Busch-Familie, ein weltweit operierender Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und Verdichtern, und hält aktuell ...

