FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2015 (2545) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 70 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1365 (1500) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 133 (168) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 247 (305) P, - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 350 (371) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS AVEVA GROUP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - GOLDMAN CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 38 (40) EUR - HSBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 400 (500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 475 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RS GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 820 (1050) PENCE - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 410 (375) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5600 (5500) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN REINITIATES BAE SYSTEMS WITH 'BUY' - REDBURN REINITIATES ROLLS-ROYCE WITH 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

