REGiMMUNE Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Immuntherapien für Immunkrankheiten und Krebs konzentriert, gab heute bekannt, dass die klinischen Daten der Phase 2b von 49 Patienten, die RGI-2001 zur Vorbeugung der akuten Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit (aGVHD) erhalten haben, auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) am 12. Dezember 2022 in New Orleans, Louisiana, vorgestellt werden.

Es handelt sich um eine offene, einarmige Phase-2-Studie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von RGI-2001 zur Vorbeugung einer aGVHD bei Patienten nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSCT) untersucht wird. In dieser Studie wird die Hypothese getestet, dass RGI-2001 eine GVHD verhindert, indem es regulatorische T-Zellen kurz nach einer allogenen HSCT vermehrt. Das Auftreten und der Schweregrad einer aGVHD wurde bei Patienten untersucht, die zusätzlich zu den Standardmedikamenten zur GVHD-Prävention mit RGI-2001 behandelt wurden. "Die Analyse ergab, dass RGI-2001 die Inzidenz der aGVHD reduziert und ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil aufweist. Ich freue mich sehr, dass die Ergebnisse der RGI-2001-Studie für eine mündliche Präsentation auf der ASH-Tagung ausgewählt wurden. Wir freuen uns darauf, zukünftige Ergebnisse mitzuteilen, da wir daran arbeiten, bahnbrechende Immunmedikamente zu entwickeln, indem wir uns die Kraft der regulatorischen T-Zellen zunutze machen", sagte Kenzo Kosuda, CEO von REGiMMUNE Limited.

Name der Sitzung: Allogene Transplantation: Akute und chronische GVHD, Immunrekonstitution: Neue Therapien für die Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Montag, 12. Dezember 2022, 10:30 12:00 p.m. CT

Uhrzeit der Präsentation: 11:45 a.m. CT

Ort: Ernest N. Morial Convention Center, 252-254 und online

Redner: Yi-Bin Chen, MD

Veröffentlichungsnummer: 774

Titel: RGI-2001-Infusion zur Prävention der akuten GVHD nach allogener hämatopoetischer Zelltransplantation

Einreichungs-ID: 162512

Über RGI-2001

RGI-2001 ist eine liposomale Formulierung eines Alpha-Galactosylceramid (Alpha-GalCer)-Analogons. Alpha-GalCer ist ein Ligand für CD1d, das auf antigenpräsentierenden Zellen und invarianten natürlichen Killer-T-Zellen (iNKT) exprimiert wird. Liposomales alpha-GalCer fördert tolerogene Immunkaskaden, die zur Aktivierung und Ausbreitung regulatorischer T-Zellen (Tregs) führen. RGI-2001 ist der führende Arzneimittelkandidat von REGiMMUNE, der sich derzeit in Phase 3 der Planung für die Prophylaxe der akuten Transplantat-gegen-Wirt-Erkrankung (aGVHD) befindet.

Über REGiMMUNE Limited

REGiMMUNE ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Immuntherapien konzentriert, indem es sich die Kraft der regulatorischen T-Zellen (Tregs) zunutze macht. REGiMMUNE entwickelt eine Pipeline neuartiger Produktkandidaten, die entweder die Treg-Aktivitäten bei Immunkrankheiten verstärken oder die Treg-Aktivitäten bei Krebs unterdrücken.

