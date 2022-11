Schlüchtern (ots) -Living Haus, die junge Ausbauhausmarke (www.livinghaus.de), hat sein Sicherheitspaket weiter ausgebaut und zahlt Baufamilien bei der Hausübergabe eine Zuhause-Prämie von 21.900 Euro. "Das Geld steht den Baufamilien genau dann zur Verfügung, wenn sie sich daranmachen, das Haus nach ihren individuellen Vorstellungen zu ihrem Zuhause zu machen", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Was das eigene Zuhause ausmacht, ist für jeden anders. Aber wir alle wollen unsere Wünsche möglichst ohne Kompromisse verwirklichen. Damit unsere Baufamilien auch in der aktuellen Situation die volle Freiheit haben, ihr Living Haus ohne zusätzliche Kompromisse zu ihrem Zuhause zu machen, zahlen wir nach der Hausübergabe den Zuhause-Bonus aus. Das sind 21.900 Euro, die die Bauherren ganz frei verwenden können, ohne noch mal mit der Bank zu verhandeln oder irgendjemandem sonst Rechenschaft abzulegen", so Hofmann weiter.Umfangreiches Sicherheitspaket für BauherrenNeben dieser Liquiditätsspritze können sich Baufamilien bei Living Haus auf ein umfangreiches Sicherheitspaket verlassen: Das sichere Ausbauhaus-Konzept sorgt dafür, dass der Hausbau gelingt, indem Living Haus seinen Baufamilien in allen Phasen des Hausbaus Experten zur Seite stellt, die dafür sorgen, dass alles so wird, wie sie es sich vorgestellt haben. Darüber hinaus können Baufamilien sich auch auf Qualität made in Germany und die 18-Monate-Festpreisgarantie verlassen. Sie profitieren zudem von der Energiepreisbremse, indem sie ihr Zuhause nach dem I-KON Prinzip konfigurieren und sich so weitgehend selbst mit nachhaltiger Energie versorgen. Mit dem Zuhause-Paket sind auch sämtliche Ausbaumaterialien inklusive Verbrauchsmaterialien mit im Hauspreis drin, sodass sie mit einer festen Summe kalkulieren können. Und mit dem Sonderdarlehen in Höhe von bis zu 250.000 Euro zu einem Zinssatz, der um 0,5 %-Punkte unter dem Marktwert liegt, sparen sie auch bei der Finanzierung Monat für Monat bares Geld.Weiterführende Links:https://www.livinghaus.dehttps://www.livinghaus.de/hausbau/anti-inflations-paket.htmlÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/5363063