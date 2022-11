Der Kern des Problems ist nicht ein Mangel an Standards, sondern ein Zuviel an Dingen.Wenn Sie ein CISO sind, der sich mit der Sicherheitsintegration auseinandersetzt - das ist der höfliche Ausdruck für «Wie bringe ich diese Masse von Dingen, die wir erworben haben, dazu, zusammenzuarbeiten, und wie stopfe ich die Löcher? - dann haben Sie wahrscheinlich von der Standardisierung in der Branche gehört und atmen erleichtert auf. Von Kris Lovejoy, Global Practice Leaders für Cyber...

Den vollständigen Artikel lesen ...