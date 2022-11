Die meisten Wettbewerber haben zuletzt zwar recht solide Zahlen präsentiert. Beim Ausblick übten sich viele Vorstände jedoch in Zurückhaltung. Infineon gewährt erst am 15. November einen Blick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Die Aktie pendelt im Vorfeld zwischen 22 und 26 Euro seitwärts. Mit der verbesserten Stimmung bei DAX und Co könnten die Papiere einen weiteren Versuch starten, aus dieser Range nach oben auszubrechen.Ende Oktober kratzte die Infineon-Aktie das letzte Mal an der horizontalen ...

