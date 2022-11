Zürich (ots) -Mit der richtigen Geschenkidee kann Weihnachten so einfach sein. Denn wer wünscht sich nicht einen perfekten Schlaf? Schließlich verbringen wir fast ein Drittel unseres Lebens schlummernd im Bett. Wer seinen Liebsten im Jahr 2022 höchste Schlafqualität schenken möchte, ist bei den bequemsten Pyjamas der Welt von Dagsmejan goldrichtig. Diese punkten mit Natürlichkeit dank Naturfaser-Innovationen, tragen zu höchstem Schlafkomfort bei zum Beispiel mit hochwertigster Merinowolle.Guter Schlaf ist der Schlüssel für unsere persönliche Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dafür zu sorgen, dass wir durchgehend gut schlafen, ist eine der besten Möglichkeiten, unser Immunsystem zu verbessern. Schlaf ist unser natürlicher Immun-Booster. Er sorgt dafür, dass unsere körperlichen, aber auch emotionalen Batterien wieder aufgeladen werden. Außerdem beeinflusst er unsere Konzentration und Stimmung und auch die Leistungsfähigkeit. Was vielen nicht bewusst ist: Ein guter Schlaf ist an unsere Körpertemperatur gekoppelt. Unser Körper reguliert den Schlaf-Wach-Rhythmus über die Veränderung der Temperatur. Sie sinkt leicht um 0,75 - 1° C, damit wir gut einschlafen können und sinkt dann weiter ab, bis um ca. 4h morgens die Gegenbewegung einsetzt und unser System wieder hochfährt. Wird dieser natürliche Zyklus gestört, ist uns während der Nacht zu heiß oder zu kalt und unsere Schlafqualität leidet. Natürlich wünschen wir uns eine perfekte Nacht nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familie und Freunde. Zu Weihnachten also Erholung und einen Beitrag für mehr Schlafqualität schenken? Das geht.Winterwunder-Wolle: Mit Merino-Sleepwear selig schlafenDie Natur hat schon immer die besten Lösungen. Das gilt auch für die nachhaltigen Fasern, aus denen die einzigartigen Dagsmejan-Stoffe hergestellt werden. Neben Baumwolle und anderen Naturfasern, z.B. Eukalyptus, setzt Dagsmejan bei seinen Produkten auf superfeine Merino-Wolle. Genau diese macht in Kombination mit Eukalyptus-Faser die STAY WARM-Kollektion so einzigartig: Federleicht, viermal atmungsaktiver als Baumwolle, doppelt so weich und kuschelig warm, umschmeichelt sie den Körper und unterstützt einen wohligen Schlaf. Und das sogar nachweislich; Studien belegen, dass Nachtwäsche aus Merino-Wolle dazu beitragen kann, bis zu 15 Minuten länger bzw. tiefer schlafen zu können. Zudem punktet Merino-Wolle in Sachen Wärmeregulierung, Atmungsaktivität und sie ist darüber hinaus von Natur aus antibakteriell.Ethical sleep - Die Innovation hinter den bequemsten Pyjamas der WeltDagsmejan hat erkannt, dass wir mit unserer Welt nachhaltig umgehen müssen, und trägt dem Rechnung. Darum nutzt das Unternehmen ausschließlich hochwertige Naturfasern für seine Functional Sleepwear. Der Nachhaltigskeitsprozess zum Beispiel bei der Merino-Wolle beginnt schon bei den Schafen auf der Weide. Die Tiere grasen friedlich auf weitläufigen Wiesen sorgfältig ausgewählter Farmen Uruguays, bevor sie schmerzfrei (mulesing-free) geschoren werden. Die Wolle ist zu 100 % zurückverfolgbar. Jeder einzelne Schritt ist zertifiziert, um nicht nur das Wohlergehen der Tiere, sondern auch das aller am Prozess Beteiligten zu gewährleisten.Die Fasern für Dagsmejan-Produkte werden von einer der führenden Spinnereien Europas zu einem hauchfeinen und besonders weichen Garn versponnen. Die Veredelung erfolgt mit einem umweltschonenden Sauerstoff-Bleichverfahren, das sowohl Ökotex 100-, als auch ISO-zertifiziert (9001, 14001, 50001) ist. Selbst die Produktionsstätte für den Stoff ist als eine "Nachhaltige Textilproduktion/ Sustainable Textile Production" (STeP) anerkannt. Hier kommen nur umweltfreundliche Technologien und Produktionsverfahren zum Einsatz, die die natürlichen Ressourcen effizient nutzen sowie höchste Sozialstandards einhalten. So kann auch das Gewissen beruhigt schlafen.So findest Du den Lieblings-Pyjama für Deine LiebstenNicht zu heiß und nicht zu kaltDie Dagsmejan-Textilien zeichnen sich durch innovative, patentierte und zertifizierte Technologien aus, die auf natürlichen Fasern von Eukalyptus, Buche oder Merino-Wolle basieren. Diese Materialien sind um ein Vielfaches atmungsaktiver als Baumwolle und sind besonders weich. So unterstützen Sie ein optimales Schlafklima während der ganzen Nacht. Egal, ob man dazu neigt, zu schwitzen oder einem schnell zu kalt wird: Mit den Linien BALANCE, STAY WARM oder STAY COOL bietet Dagsmejan individuelle Lösungen.Kurz- oder Langschläfer?Egal, wie lange wir am liebsten im Bett bleiben würden, dieses Mal geht es um Shirts, Shorts oder Longsleeves. Die eigenen Vorlieben oder die des zu Beschenkenden zu kennen, ist hier hilfreich. Denn neben einer großen Farbauswahl, die von coolen Tönen bis hin zu warmen Nuancen reicht, wird man auch in Sachen Ärmellänge, Pyjama-Set oder Nachthemd fündig. Und auch einige Onesies - also Einteiler - gibt es im Angebot.Ergonomie is keyReibende Nähte, piksende Etiketten - all das kann in der Nacht stören und schon wird es weniger bequem. Auch daran hat Dagsmejan gedacht: Sämtliche Produkte sorgen Dank der durchdachten Details für maximalen Schlafkomfort. So verfügt die Functional Sleepwear zum Beispiel über flache ergonomisch platzierte Nähte, minimiert Druck- und Reibungszonen und gewährleistet mit körpernahen, aber nicht zu engen Schnitten volle Bewegungsfreiheit in der Nacht.ÜBER DAGSMEJANDas schwedisch-schweizerische Unternehmen mit Sitz in St. Gallen, das 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet wurde, revolutioniert den Markt mit Functional Sleepwear. ÜBER DAGSMEJANDas schwedisch-schweizerische Unternehmen mit Sitz in St. Gallen, das 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer gegründet wurde, revolutioniert den Markt mit Functional Sleepwear. Allen Produktlinien ist gemein, dass sie auf feinsten Naturfasern basieren, ultra-leicht sind und für höchsten Schlafkomfort sorgen. Besonders großer Wert wird außerdem auf nachhaltige Produktionsmethoden gelegt. Auch die Herstellung findet ausschließlich in Europa statt. Dagsmejan ist ein schwedisches Wort, das sich auf die letzten Tage des Winters bezieht, wenn die Wärme der Sonne den Schnee schmilzt - eine Zeit, in der die Natur nach einer dunklen und kalten Periode erwacht. Es kommt von zwei Wörtern, "dag" (Tag) und "meja" (Stärke und Kraft).