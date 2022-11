Nachhaltige ETF trenden in Sachen Geldanlage - doch wie unterscheiden sich nachhaltige von klassischen ETF? Claus Hecher, Head of Business Development ETF bei @BNP Paribas, erklärt im One-on-One-Gespräch mit Mein Geld-Chefin Isabelle Hägewald, wie man nachhaltige ETF identifiziert, warum sich das Invest in nachhaltige ETF auf Dauer lohnt und warum klassische Fonds zur Zeit besser performen. etf geldanlage nachhaltigkeit investment meingeldmedien fonds

