Tesla 0.84% Schlingel (SCHLING): Ich sag's ja immer wieder, egal, wie hoch jemand in der Hierarchie angesiedelt ist, egal wieviel Gewinn er in der Vergangenheit erwirtschaftet hat, egal wie reich und angesehen er ist: er muss nicht Recht haben. https://www.finanzen.net/nachricht/devisen/krypto-krise-tesla-aktie-im-baerenmodus-so-viel-geld-verlor-tesla-mit-der-bitcoin-investition-11864610 (07.11. 11:54) >> mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc Patrizia Immobilien 1.89% SEHEN (SEHEN2): Das ARP wurde in Aktion gesetzt - einigen satt Cash haltenden Firmen wird der völlig abstruse Abverkauf ihrer Aktien wohl zu viel. ...

