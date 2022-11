LEA ReplyTM, die Supply-Chain-Execution-Plattform von Reply, ermöglicht ein neues Maß an Flexibilität und Automatisierung

Fabric, ein führendes Technologieunternehmen im Retail Fulfillment, und Reply, spezialisiert auf neue Kommunikationskanäle und digitale Medien, gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft eingegangen sind. Ziel ist es, Einzelhändlern und Markenartiklern eine Single-Point-Lösung zu bieten, die Lagerverwaltungssystem (WMS) und automatisiertes, Roboter-gestütztes Fulfillment integriert.

Fabric integriert die Supply-Chain-Execution-Plattform LEA Reply, die von Logistics Reply entwickelt wird, in die eigene Automatisierungslösung und stellt einen unmittelbar einsatzbereiten Konnektor für das marktführende WMS von Reply bereit. Dies ermöglicht Fabric und Reply, schnell neue Funktionen für Kunden bereitzustellen, und dabei die Leistung von Robotik, Warehouse Execution System (WES) und WMS mit minimalem zusätzlichem Integrationsaufwand und ohne Betriebsunterbrechung zu verbessern.

Vor allem in Zeiten des boomenden Online-Shoppings und der steigenden Kundenerwartungen an kurze Lieferzeiten erfüllt diese Technologie das Bedürfnis von Retailern, ihre Fulfillment-Strategien zu revolutionieren, um ihren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu sichern.

LEA Reply kann verwendet werden, um innerhalb kurzer Zeit neue End-to-End Supply-Chain-Lösungen für jede Geschäftsanforderung zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Erweiterung mit der MFC-Automatisierungsplattform von Fabric können Retailer die Kundenzufriedenheit maximieren, indem sie MFCs lokaler, flexibler und automatisierter gestalten, um schnellere Lieferungen und effizientere Abläufe zu bieten.

"Wir sind sehr erfreut über diese Partnerschaft. Die Technologie von Reply ergänzt unsere Lösung sehr gut und gewährleistet eine robuste, automatisierte Fulfillment-Plattform für jede Brand, jeden Retailer oder 3PL, der bereit ist, seine Lieferkette auf die nächste Stufe zu heben", sagte Avi (Jack) Jacoby, CEO von Fabric. "Das ist die Zukunft des schnellen, präzisen, kosteneffizienten Fulfillments: die Lagerung der Ware in der Nähe des Verbrauchers und die Automatisierung der Abläufe."

Diese Partnerschaft bietet den Kunden ein neues Maß an Flexibilität und Automatisierung:

Verwertbare Daten und Intelligenz: Vorausschauende Analysen und Automatisierung optimieren die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung. So können zum Beispiel aktualisierte Absatzprognosen Aufschluss über den Warenbestand in den MFCs geben, wodurch der Lagerplatz optimiert sowie Zeiten und Wege für die Kommissionierung reduziert werden.

Vorausschauende Analysen und Automatisierung optimieren die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung. So können zum Beispiel aktualisierte Absatzprognosen Aufschluss über den Warenbestand in den MFCs geben, wodurch der Lagerplatz optimiert sowie Zeiten und Wege für die Kommissionierung reduziert werden. Sofortiges Onboarding: Indem modulare Microservices wie Bausteine zusammengefügt werden, können Fabric und Reply Prozesskonfigurationen und Datenmigrationen beschleunigen, um neue Kunden mit beispielloser Geschwindigkeit in Betrieb zu nehmen.

Indem modulare Microservices wie Bausteine zusammengefügt werden, können Fabric und Reply Prozesskonfigurationen und Datenmigrationen beschleunigen, um neue Kunden mit beispielloser Geschwindigkeit in Betrieb zu nehmen. Einfache Erweiterbarkeit: Die Systeme können über APIs einfach miteinander kommunizieren und mühelos mit externen Systemen von Kunden und Zustellern integriert werden.

"Wir freuen uns über die strategische Partnerschaft, die es uns erlaubt, Retailern ein intelligentes, orchestriertes und komplettes Ökosystem für E-Commerce-Fulfillment und Logistik anzubieten", sagte Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply. "Die Omni-Channel-Betriebsmodelle für die Vorbereitung und Lieferung von Bestellungen, wie z.B. Depot-Fulfillment, In-Store-Fulfillment, Drop-Shipping, Curbside Pickup, Lockers und Home-Delivery, die von unserer proprietären LEA ReplyTM Plattform unterstützt werden, können nun nahtlos durch die innovativen MFCs von Fabric ergänzt werden."

Weitere Informationen, wie Fabric und Reply einen Wettbewerbsvorteil für Retailer durch Fulfillment-Optimierung und Geschwindigkeit schaffen: getfabric.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Fabric

Fabric ist ein Technologieunternehmen für Retailer, das eine einzigartige Digital Experience vom Klick bis zur Lieferung ermöglicht. Fabric hat das Konzept des Micro-Fulfillment-Centers (MFC) für die lokale, flexible und automatisierte Auftragsabwicklung entwickelt, um den steigenden Anforderungen der Retail Industrie gerecht zu werden. Seine Best-in-Class Robotics Plattform unterstützt Brands in Bezug auf ein kosteneffizientes, bedarfsgerechtes Fulfillment. Fabric wurde 2015 gegründet und wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Temasek, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Corner Ventures, Playground Ventures, Princeville Capital, Innovation Endeavors, Aleph und andere. Fabric hat seinen Sitz in Tel Aviv mit einem Hauptbüro in New York und Teams in den gesamten Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen besuchen Sie getfabric.com

LEA ReplyTM

LEA ReplyTM ist die digitale Plattform von Reply, die entwickelt wurde, um effiziente, agile und vernetzte Lieferketten zu ermöglichen. Die Lösung besteht aus einer Reihe von Microservices, die verschiedene Geschäftsprozesse abdecken, einschließlich der Verwaltung von Warehousing, Inventory, Distribution, Delivery und Store Logistics. Die Module von LEA ReplyTM sind in hohem Maße konfigurierbar und anpassbar. Die Plattform nutzt Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotik und das Internet der Dinge, um optimale Qualität und betriebliche Effizienz zu gewährleisten. www.lea-reply.com

