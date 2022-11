BioNTech hat am Montag Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Biotech-Unternehmen aus Mainz erwartet nun Umsätze zwischen 16 Milliarden Euro und 17 Milliarden Euro und damit am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne. Bisher hatte man 13 Milliarden Euro bis 17 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. ...

