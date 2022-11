Die Ergebnisse von GEA für das dritte Quartal 2022 waren in mehrfacher Hinsicht positiv zu bewerten. Umsatz, Auftragseingang und bereinigtes (adj.) EBITDA lagen über dem Konsens. Obwohl der Auftragseingang auf organischer Basis um 1 % zurückging, war dies vor allem auf außergewöhnlich große Aufträge zurückzuführen, die in Q3 2021 gebucht wurden. Darüber hinaus stieg die bereinigte EBTDA-Marge trotz Engpässen in der Lieferkette und höherer Betriebskosten um 52 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Vor allem aber zeigte sich das Management trotz der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen zuversichtlich und hob den Ausblick für das Gesamtjahr sowohl für den Umsatz als auch für das bereinigte EBITDA an. Das Management hob hervor, dass es seinen Energieverbrauch in den ersten neun Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 9 % gesenkt und die Energiepreise bis Mitte des zweiten Quartals 2023 festgesetzt hat. Außerdem plant das Unternehmen für 2023 geringfügige Preiserhöhungen in seinem gesamten Portfolio, um die zusätzlichen Energiekosten auszugleichen. AlsterResearch stuft die Aktie auf HALTEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 38,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/GEA%20Group%20AG





