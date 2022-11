Seit der Eröffnung im Juni verzeichnete Ariv Coliving bereit über 8000 Übernachtungen.Basel - Ariv Coliving in Basel ist das erste Premium Coliving-Space der Schweiz. Schon nach den ersten Monaten zeigt sich das Wohnkonzept sehr erfolgreich. Nun sollen weitere Standorte folgen. Ariv Coliving wurde nach einer sechsmonatigen Umbauphase des ehemaligen Hotel Stücki am Dreiländereck am 1. Juni 2022 eröffnet. Auf die ersten Monate zurückblickend, ist Ariv wunschgemäss gestartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...