DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.09 Uhr)

E-Mini-Future S&P-500 3.800,00 +0,5% -19,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.945,75 +0,5% -32,9% Euro-Stoxx-50 3.713,41 +0,7% -13,6% Stoxx-50 3.605,37 +0,2% -5,6% DAX 13.575,56 +0,9% -14,5% FTSE 7.325,77 -0,1% -0,7% CAC 6.429,00 +0,2% -10,1% Nikkei-225 27.527,64 +1,2% -4,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,88 +0,16 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,28 -0,01 +2,46 US-Rendite 10 J. 4,14 -0,02 +2,63

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,22 92,61 -0,4% -0,39 +32,1% Brent/ICE 98,25 98,57 -0,3% -0,32 +33,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 112,00 114,79 -2,4% -2,79 +75,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.677,30 1.681,20 -0,2% -3,91 -8,3% Silber (Spot) 20,70 20,86 -0,8% -0,16 -11,2% Platin (Spot) 966,00 966,50 -0,1% -0,50 -0,5% Kupfer-Future 3,62 3,69 -1,8% -0,07 -17,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Schwindende Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen in China bremsen die Ölpreise. Etwas Unterstützung kommt derweil vom schwächeren Dollar, der Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen kleinere Kursgewinne ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Die gute Stimmung vom Freitag dauere an, berichten Händler. Zum Ende der vergangenen Woche hatten durchwachsene US-Arbeitsmarktdaten für Oktober Hoffnungen geweckt, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte, ungeachtet der falkenhaften Aussagen der Fed nach dem Zinsentscheid vom Mittwoch.

Am Montag ist die Nachrichtenlage noch etwas dünn. Unternehmenszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe, und wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Unter den Einzelwerten sinken Apple vorbörslich um 1,2 Prozent. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass sich die Auslieferung der hochpreisigen iPhone-Modelle wegen der Corona-Beschränkungen in einer Fabrik im chinesischen Zhengzhou verzögern werde - und das kurz vor Beginn des für Apple so wichtigen Weihnachtsgeschäfts.

Meta Platforms legen um 3,6 Prozent zu. Informierte Personen berichten, die Facebook-Mutter plane umfangreiche Stellenstreichungen. Genaueres dazu könnte Meta schon am Mittwoch bekanntgeben, hieß es. Stand Ende September beschäftigt Meta über 87.000 Menschen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Gestützt wird die Stimmung etwas von der Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands, die sich im September besser als erwartet entwickelt hat. Und nach einem mehrmonatigen Negativtrend hat sich zudem die Verbraucherstimmung im November nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) leicht verbessert. Mit deutlichen Kursaufschlägen reagieren Ryanair (+4,2%) auf den Zahlenausweis der Fluggesellschaft. Bei Adidas (-1,6%) finden nach dem Plus von fast 22 Prozent vom Freitag Gewinnmitnahmen statt. Beobachter verweisen darauf, dass eine CEO-Verpflichtung von Noch-Puma-Chef Björn Gulden keineswegs sicher sei. Zudem seien die Konsumaussichten für die kommenden Monate düster. Mit dem Anstreben eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags durch die Busch-Gruppe steigen Pfeiffer Vacuum um gut 21 Prozent. Unicredit fallen um 2,3 Prozent. Hier belastet ein Bericht in der Financial Times, dass die Europäische Zentralbank und die Unicredit SpA im Clinch über die weitere Präsenz der italienischen Bank in Russland trotz des Ukraine-Krieges lägen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:52 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 0,9981 +0,6% 0,9945 0,9910 -12,2% EUR/JPY 146,36 +0,4% 146,38 145,82 +11,8% EUR/CHF 0,9880 -0,2% 0,9902 1,0021 -4,8% EUR/GBP 0,8718 -0,6% 0,8780 0,8775 +3,8% USD/JPY 146,67 -0,2% 147,18 147,16 +27,4% GBP/USD 1,1448 +1,2% 1,1327 1,1289 -15,4% USD/CNH (Offshore) 7,2320 -0,1% 7,2287 7,1885 +13,8% Bitcoin BTC/USD 20.751,09 -1,8% 20.877,76 20.811,77 -55,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit der gestiegenen Risikofreude der Anleger sind Fluchtwährungen wie der Dollar nicht gefragt. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Der Euro legt um 0,6 Prozent zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Die ostasiatischen Börsen schlossen sich der Wall Street vom Freitag an. Dort hatten die Indizes mit Gewinnen geschlossen, gestützt von der Spekulation, dass die zukünftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank weniger stark ausfallen würden. Auslöser war der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der insgesamt durchwachsen ausgefallen war. Überraschend wenig Störfeuer ging davon aus, dass China Hoffnungen auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik einen Dämpfer versetzte, indem es von offizieller Seite hieß, diese werde beibehalten. Auch dass Corona-Restriktionen in einer Fabrik in China derzeit einen deutlichen Rückgang der Produktion von Apples iPhone zur Folge haben, bremste nicht. Die Fabrik des Zulieferers Foxconn im zentralchinesischen Zhengzhou operiere mit "erheblich reduzierter Kapazität", teilte Apple mit. Die Foxconn-Aktie tendierte in Taiwan dennoch gut behauptet. Leicht gesunkene Ex- und Importe Chinas im Oktober, die zudem die Erwartungen verfehlten, belasteten ebenso nicht. Unter den Einzelwerten ragten in Hongkong Zijin Mining mit einem Plus von 11,4 Prozent heraus. Der Rohstoffförderer hatte Pläne zum Erwerb einer 20-Prozent-Beteiligung am Wettbewerber Zhaojin Mining (+9,1%) vorgelegt. In Seoul verloren Naver knapp 3 Prozent. Das Webportal zeigte zwar erneut starkes Umsatzwachstum, mit dem Quartalsgewinn wurden die Erwartungen aber verfehlt. Auch das Einzelhandelsunternehmen Shinsegae (-3,6%) enttäuschte mit seinen Zahlen. Für die Pharmaaktie Eisai ging es in Tokio gegen den freundlichen Markt um 1,5 Prozent zurück. Das Unternehmen hatte während des Handels Quartalszahlen vorgelegt. Negativ fiel auch die Kursreaktion auf Geschäftszahlen von Sharp (-3,3%) aus.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zum Wochenauftakt noch etwas zurück. Einerseits kämen von der Berichtssaison nach wie vor positive Schlagzeilen, andererseits führten die Sorgen vor einer Rezession im kommenden Jahr zu Nervosität und Unsicherheit, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

stärkt ihr Kernkapital mit einer Emission sogenannter AT1-Kapitalinstrumente. Die Emission mit erstem Kündigungstermin am 30. November 2027 wird voraussichtlich Benchmark-Volumen haben. Die Wertpapiere (Additional Tier 1) werden als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals anerkannt. Die Stückelung der Wertpapiere soll 200.000 Euro betragen.

BIONTECH

hat im dritten Quartal über 40 Prozent weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung der Pandemie sei wie erwartet dynamisch geblieben und habe zu Schwankungen bei den Quartalsumsätzen geführt, teilte das Biopharmaunternehmen mit und hob das untere Ende seiner Prognosespanne für die Umsätze mit seinem Covid-19-Impfstoff an. Der angepasste Ausblick berücksichtige die erfolgten Auslieferungen der an Omikron angepassten bivalenten Impfstoffe seit Anfang September, die für das vierte Quartal erwarteten weiteren Auslieferungen, höhere Preise sowie einen positiven Effekt aus der Währungsumrechnung.

CHERRY

bekommt die nachlassende Nachfrage zu spüren und rechnet inzwischen mit einem zweistelligen Umsatzrückgang für das laufende Geschäftsjahr. Der Hersteller von Computereingabegeräten und mechanischen Schaltern senkte nach dem Sommer abermals die Prognose. Hohe Lagerbestände bei Kunden und Händlern dürften zu sinkender Nachfrage nach bestimmten mechanischen Tastaturschaltern führen.

COVESTRO

wird eine weitere große Anlage für das Kunststoffvorprodukt MDI nun vorerst doch nicht bauen. "Der Krieg in der Ukraine, die europäische Energiekrise und die steigende Inflation haben die Weltwirtschaft empfindlich gestört", sagte Vorstandschef Markus Steilemann laut Mitteilung. "Daher haben wir entschieden, das Projekt zunächst zu pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt neu zu bewerten." Langfristig rechnet Steilemann auch wegen des Trends zum energieeffizienten Bauen weiter mit deutlichem Wachstum der globalen Nachfrage nach Hartschäumen aus MDI.

NEMETSCHEK

Im Finanzressort des Bausoftwareanbieters Nemetschek gibt es zum Jahreswechsel einen Führungswechsel. Chief Financial Officer (CFO) Axel Kaufmann verlasse das Unternehmen laut Mitteilung nach drei Jahren "im besten Einvernehmen", um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Den Posten übernehme per Januar 2023 Louise Öfverström. Sie solle die Finanzprozesse im Konzern weiter optimieren, Synergien ausbauen und für die Bereiche IT und Recht verantwortlich sein.

PFEIFFER VACUUM

Der Großaktionär der Pfeiffer Vacuum Technology AG strebt einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an. Die Pangea GmbH will kurzfristig in Verhandlungen eintreten, um einen entsprechenden Vertrag abzuschließen.

PHILIP MORRIS

Der US-Tabakkonzern Philip Morris International kommt mit der 16 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme von Swedish Match nicht so schnell voran wie erhofft. Wie das US-Unternehmen mitteilte, wurde die Mindestannahmeschwelle verfehlt. Philip Morris kündigte gleichwohl an, die Übernahme durchzuziehen.

QBEYOND

hat im dritten Quartal einen Verlust geschrieben. Wie der Kölner IT-Dienstleister mitteilte, wurde im dritten Quartal nach Anteilen Dritter ein Minus von 3,2 Millionen Euro verzeichnet, gegenüber einen Gewinn von 20,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Qbeyond hatte bereits am 26. Oktober vorläufige Quartalszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden.

RYANAIR

hat im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 einen Nettogewinn erzielt. Der irische Billigflieger profitierte von der starken Erholung des Flugverkehrs. Die Erholung könne jedoch durch neue Covid-19-Varianten oder durch den Krieg in der Ukraine noch beeinträchtigt werden, so die Fluggesellschaft.

SIEMENS ENERGY

kann die vor fast einem halben Jahr angekündigte rund 4 Milliarden Euro teure Komplettübernahme des kriselnden Windturbinenherstellers Siemens Gamesa nun endlich vollziehen. Die spanische Börsenaufsicht CNMV billigte jetzt den Verkaufsprospekt des deutschen Mutterkonzerns.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 07:09 ET (12:09 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.