ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com PENCE auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Mit Blick auf die Gebührenobergrenze in New York gebe es Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali am Montag in einer ersten Reaktion auf einen Vorschlag des Rats der Stadt. Der Essenslieferant könne wohl innerhalb gewisser Grenzen höhere Gebühren verlangen als bisher angenommen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 07:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

