Für Neuanlagen dieser Leistungsklasse hat die Bundesregierung die Regelung bereits abgeschafft. Bei Bestandsanlagen können die Betreiber die 70-Prozent-Abregelung mit einem Smart Meter umgehen.Sie ist ein echtes Ärgernis für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen - die so genannte 70-Prozent-Abregelung, also die verpflichtende Begrenzung der Wirkleistung von Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowatt am Netzverknüpfungspunkt auf 70 Prozent. Mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) hat die Bundesregierung diese Regelung für alle Neuanlagen abgeschafft, die nach dem 14. September 2022 in Betrieb ...

