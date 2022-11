Eine Kooperation mit der Cloudsparte des US-Datengiganten könnte der Telekom-Tochter T-Systems neuen Schwung geben. Und dem ohnehin florierenden deutschen Kommunikationsriesen weiteres Wachstum bringen. Von Gregor Dolak Ein großes Rechenzentrum betreibt der Datengigant Google mit seiner Cloudsparte bereits in Deutschland. Nämlich in Frankfurt. Ein weiteres will er will das Unternehmen im brandenburgischen Städtchen Mittenwalde, südlich von Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...