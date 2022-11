Die Goldmänner rechnen mit einer 20-Prozent-Rallye bei chinesischen Aktien, wenn die Corona-Vorschriften vollständig gelockert werden. Der Markt werde zudem jede Öffnung etwa einen Monat im Voraus handeln.

Die Zunahme von Flügen und die wachsende Akzeptanz eines von CanSino Biologics entwickelten inhalierbaren Impfstoffs seien ermutigende Nachrichten, zitiert Bloomberg die Goldmänner. Die Ökonomen von Goldman gehen davon aus, dass die Regierung im zweiten Quartal 2023 mit der Lockerung der Vorschriften beginnen wird, heißt es weiter.

China-Aktien waren vergangenen Woche in die Höhe geschnellt, als Anleger auf nicht bestätigte Posts in den sozialen Medien über Pläne zur Wiedereröffnung reagierten. So verzeichnete der Hang Seng China Enterprises Index den besten Wochengewinn seit 2015. Der CSI 300 Index, die Benchmark für Festlandaktien, legte ebenfalls um mehr als sechs Prozent zu.

Die Aufhebung der Covid-Beschränkungen könnte "einer der sichtbarsten, lang erwarteten und stärksten Aufwärtskatalysatoren für den Markt sein", die die Goldman-Analysten. Dies setze Bedingungen wie höhere Impfquoten bei älteren Menschen, und Änderungen in der offiziellen Kommunikation, um die Ängste vor Infektionen zu lindern, voraus.

Der Markt werde jede tatsächliche Wiedereröffnung etwa einen Monat im Voraus handeln, so die Einschätzung der Analysten. Dieses positive Momentum könnte zudem zwei bis drei Monate anhalten, so die Goldmänner weiter. Die inländischen zyklischen und Konsumsektoren würden dabei die größten Nutznießer sein.

Am Wochenende war Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Wirtschaftsdelegation in Peking gewesen. Dort wurde angekündigt, dass China den Covid-Impfstoff von Biontech für im Land lebende Ausländer zugänglich machen wird. Dies hat weitere Erwartungen geschürt, dass Peking sich auf eine Wiedereröffnung vorbereiten könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: HK0000004330,CNM0000001Y0,CNE100003F01,US09075V1026