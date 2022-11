HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Bechtle vor Quartalszahlen von 40,50 auf 37,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der IT-Dienstleister sollte den Umsatz gegenüber dem Vorquartal leicht und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als zehn Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen für 2022 an, ließ diese für die Folgejahre angesichts konjunktureller Unsicherheiten aber unverändert. Die Aktie erscheine angemessen bewertet./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / 07:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 07:59 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

