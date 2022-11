Die Luft-Wärmepumpe von Carrier soll eine hocheffiziente Heizleistung in Klimazonen mit Temperaturen von minus 29 Grad Celsius oder darunter bieten. Die Technologie soll bis 2024 auf den Markt kommen.Der US-amerikanische Heiztechnikspezialist Carrier wird seinen Prototyp einer Luft-Wärmepumpe für kalte Klimazonen in der Praxis testen. Das Projekt ist Teil der vom US-Energieministerium entwickelten "Cold Climate Heat Pump Challenge". Die Initiative zielt darauf, eine neue Wärmepumpentechnologie zu entwickeln und zu vermarkten, mit denen sich Wohnhäuser in Klimazonen mit eisigen Temperaturen beheizen ...

