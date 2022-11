Turracher Höhe (ots) -Naturkosmetik mit Zirbe im Trend"Wir verzeichnen einen großen Trend zur Naturkosmetik", freut sich Christina Brandstätter (Gründerin Zirbelle). "Aus diesem Grund ist Zirbelle das perfekt Weihnachtsgeschenk."Der Name ZIRBELLE® ist eine Kombination aus Zirbe und Belle (französisch), die Schöne. Deswegen findet sich die Verbindung auch in ZIRBELLE®. Kunden holen sich die Schönheit und die Kraft der Zirbe aus der Natur.Die neue Naturkosmetiklinie mit Zirbe ist einzigartig und patentiert.Der Zirbenbaum wächst langsam und ist sehr widerstandsfähig. Daher ist ZIRBELLE® hochwirksam und sehr gehaltsvoll. Außerdem bringen die Zirbelle Produkte die Haut zum Strahlen und machen natürlich ZIRBELLE® schön.Die Kosmetiklinie wird direkt in der Apotheke von Hand produziert und verschickt.Bestellt werden können die Produkte online ganz einfach - auch nach Deutschland unter www.zirbelle.atPressekontakt:Mag. Christina Brandstätterbestellung@zirbelle.atOriginal-Content von: ZIRBELLE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136703/5363511