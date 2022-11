Hamburg (ots) -Wer jetzt auf der Suche ist nach einer Weihnachtsfeier der anderen Art oder seinen Mitarbeiter:innen zu Weihnachten für ein stressiges Jahr eine kreative Auszeit als Dankeschön schenken möchte, ist bei der KREATIVZEIT richtig. Die KREATIVZEIT bietet remote und hybride Lösungen an. Denn die flexibel abrufbaren Online-Workshops können zu einer beliebigen Zeit stattfinden - ob als Gruppen-Event mit dem gesamten Team remote als digitaler Call oder live und in Farbe gemeinsam im Konferenzraum oder einer Eventlocation - sogar eine hybride Veranstaltung ist umsetzbar.Für Gruppen-Events stehen verschiedene Kreativtechniken zur Auswahl:- Makramee- Papier-Collagen- Weihnachtsdekoration mit FIMOair- Handlettering- Achtsamer Adventskalender- Töpfern im Lineart- und Terrazzo-Stil- Urban Sketching- Watercolouring und GouacheAlle On Demand-Events beinhalten:- dreistündige Workshop unter fachkundiger Anleitung von Expert:innen zusammen mit einer KREATIVZEIT-Redakteurin- hochwertige Materialpakete (pro Person im Vorweg zugeschickt)- Zusatzmaterialien je nach Art des Events, wie z.B. Rezepte, Goodies, Übungen, Spiele und DekorationFür DIY-Anregungen in der Vorweihnachtszeit sorgen außerdem die neuen Live-Formate: Bei dem Live-Workshop (https://kreativzeit.info/live-workshops/) "Weihnachtsdeko mit FIMOair" (29.11., 18 Uhr) werden winterliche Teelichthäuschen und individuelle Geschenkanhänger aus der lufthärtenden Modelliermasse gestaltet. Beim Live-Workshop "Weihnachtliches Handlettering" (30.11., 18 Uhr) erlernt man Grundlagen im Handlettering und gestaltet weihnachtliche Motive und Schriftzüge.Für jeden Anlass und jede Zielgruppe, ob als "Zeit für mich" für sich selbst oder mit der besten Freundin als "Zeit zu zweit", ob als Gruppen-Event wie dem "Mädelsabend", "Geburtstag", "Junggesellinnenabschied" oder "Weihnachtsfeier", die flexibel abrufbaren Online-Workshops laden zum Kreativwerden ein.Steffi Plikat, Leiterin Digital Content: "Nach den erfolgreichen KREATIVZEIT Live-Workshops mit knapp eintausend Teilnehmenden im Frühjahr vergrößern wir unser Angebot stetig und schaffen Anlässe. Als Kreativitätsplattform möchten wir Spaß und Freude an Kreativität vermitteln und die Menschen davon im persönlichen Miteinander und im gegenseitigen Austausch begeistern. Denn es tut gut, mit anderen kreativ zu werden gerade in schwierigen oder stressigen Zeiten."Die Kurse kosten je nach Art zwischen 33 bis 59 Euro pro Person. Tickets, Gutscheine und weitere Informationen gibt es unter kreativzeit.info.Honorarfreies Bildmaterial für Ihre Berichterstattung steht zum Download zur Verfügung: HIER (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EsBi1ohTSU1OrA32bTxFz4IBtuMn6dgC6b6M0EiRxMAFhw?e=6EnwHD)Angebot an die Redaktionen: Freie Zugänge für testende Journalist:innen geben wir gerne heraus. Bitte kontaktieren Sie den Pressekontakt.Über die Deutsche Medien-Manufaktur: Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und RTL Deutschland, die zu je 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.Pressekontakt:Andrea KramerPR/ Kommunikation LIVINGTelefon +49 (0) 40/ 37 03 - 38 47E-Mail: kramer.andrea@guj.deWeb: https://www.kreativzeit.infoOriginal-Content von: Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126032/5363528