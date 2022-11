Nettoumsatz im dritten Quartal 2022 in Höhe von 2.023 Millionen US-Dollar. Umsatzplus von 15 % auf berichteter Basis bzw. von 19 % ohne Wechselkurseinflüsse im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2021

Das ausgewiesene und das bereinigte EPS* für das dritte Quartal 2022 betrugen 1,59 bzw. 1,73 US-Dollar, im Vergleich zu einem ausgewiesenen bzw. bereinigten EPS von 1,75 bzw. 1,67 US-Dollar für das dritte Quartal 2021

Das Unternehmen aktualisiert seine Prognose für das bereinigte EPS für das Gesamtjahr 2022 auf eine Spanne von 7,00 USD bis 7,45 USD gegenüber der bisherigen Prognose von 6,90 USD bis 7,45 USD



WESTCHESTER, Ill., Nov. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (http://www.ingredionincorporated.com/news-events.html) (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeherstellungsindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt gegeben. Die Ergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für die Jahre 2021 und 2022 ausgewiesen werden, beinhalten Posten, die von den vom Unternehmen vorgelegten, nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind.

"Ingredion verzeichnete ein weiteres starkes Quartal mit einem Umsatzplus von 15 %", so Jim Zallie, President und Chief Executive Officer von Ingredion. "Die Ergebnisse waren auf eine solide Nachfrage sowohl bei den Kern- als auch bei den Spezialzutaten und auf ein dynamisches Preismanagement in den Regionen unter der Leitung unserer Pricing Center of Excellence zurückzuführen. Wir haben die höheren Vorlaufkosten vollständig ausgeglichen, die Bruttomargen ausgebaut und ein starkes Wachstum des Betriebsergebnisses erzielt.

"Im Bereich der Spezialzutaten erzielten wir weiterhin ein zweistelliges Wachstum, indem wir unsere "Driving Growth Roadmap" umsetzten, wobei der Nettoumsatz und die Bruttogewinnmargen in allen vier Regionen gegenüber dem Vorjahr stiegen", fuhr Zallie fort. Zu den Highlights des Quartals gehörte die Inbetriebnahme unserer neuen Produktionsstätte in Shandong, China, mit der wir unsere lokale Stärkeproduktionskapazität mehr als verdoppelt haben, um diesen großen und wachsenden Markt zu bedienen. Dieser gut terminierte Ausbau ermöglicht es uns, unsere neuen Netzkapazitäten zu nutzen, um unsere europäischen Kunden zu unterstützen, die wegen der zu erwartenden Engpässe bei einigen Stärkeprodukten aufgrund der großen Trockenheit im Sommer besorgt sind. Darüber hinaus haben wir zur Unterstützung unserer Wachstumsplattform zur Zuckerreduzierung die Zulassung der Europäischen Union für unsere biokonvertierten Reb M Stevia-Lösungen erhalten, sodass wir unser PureCircle-Franchise weiter ausbauen können.

"Trotz des nach wie vor unsicheren Makroumfelds leistet unser Team weiterhin hervorragende Arbeit, um Inflation und Wechselkursschwankungen entgegenzuwirken und gleichzeitig die Herausforderungen der Lieferkette zu meistern, um Wachstum zu erzielen. Mit Blick auf die Zukunft beobachten wir sorgfältig die Bedürfnisse unserer Kunden und sind bestrebt, den gegenwärtigen und künftigen Anforderungen gerecht zu werden", so Zallie abschließend.

*Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie ("bereinigtes EPS"), das bereinigte operative Ergebnis, der bereinigte effektive Ertragsteuersatz und die bereinigte Anzahl der verwässert und durchschnittlich gewichteten, umlaufenden Stammaktien sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach dem in dieser Pressemitteilung enthaltenen verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS)

3Q21 3Q22 YTD21 YTD22 Reported EPS $1.75 $1.59 $0.74 $5.63 Restructuring/Impairment costs 0.10 - 0.25 0.05 Acquisition/Integration costs 0.06 - 0.09 0.01 Impairment*** (0.30) - 5.02 - Tax items and other matters 0.06 0.14 (0.52) 0.11 Adjusted EPS** $1.67 $1.73 $5.58 $5.80



Geschätzte Faktoren, die die Veränderungen des ausgewiesenen und bereinigten EPS beeinflussen

3Q22 YTD22 Total items affecting EPS** 0.06 0.22 Total operating items 0.33 0.51 Margin 0.47 0.89 Volume 0.01 (0.14) Foreign exchange (0.12) (0.23) Other income (0.03) (0.01) Total non-operating items (0.27) (0.29) Other non-operating income - - Financing costs (0.04) (0.07) Shares outstanding 0.03 0.06 Non-controlling interests (0.03) (0.03) Tax rate (0.23) (0.25)

**Summen können aufgrund von Rundungen nicht übereinstimmen; *** Im Zusammenhang mit der Ankündigung des argentinischen Joint Ventures spiegeln die für das Jahr 2021 ausgewiesenen Ergebnisse eine Wertminderung von 340 Millionen US-Dollar bei den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten wider, abzüglich einer vorteilhaften Anpassung von 20 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021 und einschließlich kumulativer Umrechnungsverluste in Höhe von 311 Millionen US-Dollar.

Finanzielle Highlights

Zum 30. September 2022 beliefen sich die Gesamtverschuldung und die liquiden Mittel einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen auf 2,4 Milliarden US-Dollar bzw. 298 Millionen US-Dollar gegenüber 2,0 Milliarden US-Dollar bzw. 332 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2021.

Die Nettofinanzierungskosten für das dritte Quartal lagen bei 24 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 20 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das dritte Quartal betrugen 32,3 Prozent bzw. 30,6 Prozent im Vergleich zu 22,2 Prozent bzw. 21,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des ausgewiesenen effektiven Ertragsteuersatzes ist vorwiegend auf internationale Steuerauswirkungen in den USA, einschließlich ausländischer Steuergutschriften, und eine Wertminderungsanpassung im dritten Quartal 2021 zurückzuführen.

Die Nettoinvestitionen seit Jahresbeginn beliefen sich auf 196 Mio. USD, ein Plus von 10 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Geschäftsverlauf

Summe Ingredion

Nettoumsatz

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina JV

Volume* Price mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,763 (71) 14 (18) 335 2,023 15% 19% Year-to-Date 5,139 (136) 156 (146) 946 5,959 16% 19%

* Im Zusammenhang mit der Ankündigung des argentinischen Joint-Ventures waren die 2021 ausgewiesenen Ergebnisse Teil des übertragenen Geschäfts

Ausgewiesenes Betriebsergebnis

$ in millions 2021 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /

Integration Restructuring

/ Impairment Other 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 172 (10) 38 3 8 (29) 182 6% 12% Year-to-Date 224 (21) 68 0 18 316 605 170% 179%

Bereinigtes Betriebsergebnis

$ in millions 2021 FX Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 163 (10) 38 191 17% 23% Year-to-Date 572 (21) 68 619 8% 12%

Nettoumsatz

Der Nettoumsatz im dritten Quartal und im bisherigen Jahresverlauf stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg ist auf einen starken Preismix und ein hohes Volumen zurückzuführen, wurde durch Überschreitung des konsolidierten argentinischen Nettoumsatzvolumens des Vorjahres teilweise jedoch ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stieg der Nettoumsatz im Quartal und seit Jahresbeginn um 19 %.



Betriebsergebnis

Das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis im dritten Quartal belief sich auf 182 Mio. USD bzw. 191 Mio. USD, was einem Anstieg von 6 % bzw. 17 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Anstieg des ausgewiesenen Betriebsergebnisses war auf einen vorteilhaften Preismix zurückzuführen und wurde durch eine vorteilhafte Wertminderung im Vorjahr bei den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem argentinischen Joint Venture teilweise ausgeglichen. Das Plus beim bereinigten Betriebsergebnis ist auf einen starken Preismix zurückzuführen, der die höheren Mais- und Vorlaufkosten mehr als ausglich. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte stieg das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis um 12 % bzw. 23 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im bisherigen Jahresverlauf belief sich das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis auf 605 Mio. USD bzw. 619 Mio. USD, ein Anstieg von 170 % bzw. 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anstieg des ausgewiesenen operativen Ergebnisses war auf die Wertminderung im Vorjahr bei den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem argentinischen Joint Venture in Argentinien zurückzuführen. Das Plus beim bereinigten Betriebsergebnis ist auf einen starken Preismix zurückzuführen, der die höheren Mais- und Vorlaufkosten mehr als ausglich. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte stieg das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis um 179% bzw. 12% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nordamerika

Nettoumsatz

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,083 (6) (4) 189 1,262 17% 17% Year-to-Date 3,096 (10) 48 586 3,720 20% 20%

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 120 0 6 126 5% 5% Year-to-Date 403 (1) 41 443 10% 10%

Das Betriebsergebnis für Nordamerika belief sich im dritten Quartal auf 126 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 443 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 40 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Sowohl im Quartal als auch im bisherigen Jahresverlauf wurde der Anstieg durch einen vorteilhaften Preismix erzielt, der die höheren Mais- und Vorlaufkosten mehr als ausglich.



Südamerika

Nettoumsatz

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Argentina

JV Volume* Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 260 (9) 7 (18) 53 293 13% 16% Year-to-Date 801 (2) 30 (146) 152 835 4% 4%

* Im Zusammenhang mit der Ankündigung des argentinischen Joint-Ventures waren die 2021 ausgewiesenen Ergebnisse Teil des übertragenen Geschäfts

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2021 FX Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 35 (2) 15 48 37% 43% Year-to-Date 108 0 17 125 16% 16%

Das Betriebsergebnis für Südamerika belief sich im dritten Quartal auf 48 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 13 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 125 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 17 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Sowohl im Quartal als auch im bisherigen Jahresverlauf waren die Anstiege auf einen vorteilhaften Preismix und höhere Volumina zurückzuführen, die die höheren Mais- und Vorlaufkosten mehr als ausglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stieg das Betriebsergebnis für das Segment im dritten Quartal und seit Jahresbeginn um 43 % bzw. 16 %.



Asien-Pazifik

Nettoumsatz

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 245 (23) 14 42 278 13% 23% Year-to-Date 728 (54) 56 95 825 13% 21%

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2021 FX Impact Business

Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 21 (3) 9 27 29% 43% Year-to-Date 70 (7) 7 70 0% 10%

Das Betriebsergebnis für den Asien-Pazifikraum belief sich im dritten Quartal auf 27 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 70 Millionen US-Dollar und war damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert. Sowohl im Quartal als auch im bisherigen Jahresverlauf wurde der Anstieg durch einen vorteilhaften Preismix erzielt, der die höheren Mais- und Vorlaufkosten mehr als ausglich. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stieg das Betriebsergebnis für das Segment im dritten Quartal und seit Jahresbeginn um 43 % bzw. 10 %.



Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)

Nettoumsatz

$ in millions 2021 FX

Impact Volume Price

mix 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 175 (33) (3) 51 190 9% 27% Year-to-Date 514 (70) 22 113 579 13% 26%

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2021 FX Impact Business Drivers 2022 Change Change

excl. FX Third Quarter 23 (5) 12 30 30% 52% Year-to-Date 86 (13) 17 90 5% 20%

Das Betriebsergebnis in EMEA belief sich im dritten Quartal auf 30 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um 7 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 90 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 4 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Sowohl im dritten Quartal als auch im bisherigen Jahresverlauf wurde die positive Entwicklung in Europa durch die Herausforderungen in Pakistan und die ungünstigen Wechselkurseffekte in der gesamten Region teilweise ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten stieg das Betriebsergebnis des Segments im dritten Quartal um 52 % und im bisherigen Jahresverlauf um 20 %.



Dividenden und Aktienrückkäufe

Für die ersten drei Quartale des Jahres 2022 hat das Unternehmen Dividenden in Höhe von insgesamt 133 Millionen US-Dollar ausgeschüttet und im dritten Quartal eine vierteljährliche Dividende von 0,71 US-Dollar pro Aktie erklärt, die im vierten Quartal zahlbar ist. Dies entspricht einem Anstieg von 9 % gegenüber der vorherigen Dividende und ist die achte jährliche Erhöhung in Folge. Im Laufe des Quartals kaufte das Unternehmen in Umlauf befindliche Stammaktien im Wert von 29 Millionen US-Dollar zurück, womit sich der Gesamtbetrag der Aktienrückkäufe von Ingredion in den ersten drei Quartalen 2022 auf 112 Millionen US-Dollar belief. Am 26. September 2022 genehmigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 6 Millionen Aktien bis Dezember 2025, das das vorherige Programm ersetzt. Ingredion erwägt eine Rückzahlung von Wert an die Aktionäre mittels Bardividenden und Aktienrückkäufe im Rahmen der Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens zur Unterstützung der Gesamtaktionärsrendite.

Prognose für das Gesamtjahr 2022

Das Unternehmen geht nun davon aus, dass das ausgewiesene EPS für das Gesamtjahr 2022 zwischen 6,90 US-Dollar und 7,20 US-Dollar liegen wird. Das bereinigte EPS wird jetzt in einer Spanne von 7,00 bis 7,45 US-Dollar erwartet, verglichen mit einem bereinigten EPS von 6,67 US-Dollar im Jahr 2021 und gegenüber der vorherigen Prognose von 6,90 bis 7,45 US-Dollar. Diese Erwartung beinhaltet nicht übernahmebedingte Integrations- und Umstrukturierungskosten sowie eventuelle Wertminderungsaufwendungen.

Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich und einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses im niedrigen zweistelligen Bereich.

Im Vergleich zum Vorjahr geht die Prognose für das Gesamtjahr 2022 von folgenden Annahmen aus: In Nordamerika wird ein Anstieg des Betriebsergebnisses im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich erwartet, der auf einen günstigen Preismix zurückzuführen ist und die höheren Mais- und Vorlaufkosten mehr als ausgleicht; in Südamerika wird jetzt ein Anstieg des Betriebsergebnisses im hohen zweistelligen Bereich erwartet, der auf einen günstigen Preismix zurückzuführen ist; Das Betriebsergebnis im Asien-Pazifikraum wird nun voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich steigen, angetrieben durch das Wachstum von PureCircle; und in EMEA wird jetzt ein stagnierendes bis steigendes Betriebsergebnis im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, was auf einen vorteilhaften Preismix zurückzuführen ist, der durch höhere Vorlaufkosten und Wechselkurseffekte teilweise ausgeglichen wird. Die Unternehmenskosten werden voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich steigen.

Das Unternehmen erwartet jetzt für das gesamte Jahr 2022 einen effektiven Steuersatz, der voraussichtlich in einer Größenordnung von 28,0 bis 31,5 Prozent liegen wird und einen bereinigten effektiven Steuersatz von 28,5 bis 29,5 Prozent.

Die Barmittel aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2022 werden nun voraussichtlich zwischen 225 und 275 Millionen US-Dollar liegen, was einen erwarteten Anstieg unseres Betriebskapitalsaldos aufgrund höherer Maiskosten widerspiegelt. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden voraussichtlich zwischen 290 und 320 Mio. US-Dollar liegen.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago ist ein führender globaler Anbieter von Zutatenlösungen und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in hochwertige Inhaltsstoffe und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie sowie andere Branchen. Mit Innovationszentren von Ingredion Idea Labs auf der ganzen Welt und etwa 12.000 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, gemeinsam mit seinen Kunden das Potenzial von Mensch, Natur und Technik zu vereinen, um das Leben aller Menschen zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen hinsichtlich der Erwartungen des Unternehmens bezüglich des Nettoumsatzes für das Gesamtjahr 2022 sowie des bereinigten Betriebsergebnisses, des ausgewiesenen und bereinigten EPS, des Betriebsergebnisses für das jeweilige Segment, der ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze, des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit und der Investitionsausgaben sowie alle anderen Aussagen hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens, seiner zukünftigen Geschäftstätigkeit, seiner Finanzlage, seines Nettoumsatzes, seines Betriebsergebnisses, seiner Volumina, seiner Unternehmenskosten, Steuersätze, Investitionsausgaben, Cashflows, Aufwendungen oder sonstigen finanziellen Posten, einschließlich der Pläne oder Strategien und Ziele der Geschäftsleitung für die vorgenannten Punkte, und alle Annahmen, Erwartungen oder Meinungen, die einem der vorgenannten Punkte zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten in dieser Pressemitteilung oder auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere ausdrücklichen oder stillschweigenden Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen, einschließlich der Auswirkungen von COVID-19 auf die Nachfrage nach unseren Produkten und unsere Finanzergebnisse, sich ändernde Konsumpräferenzen in Bezug auf Maissirup mit hohem Fruktosegehalt und andere Produkte, die wir herstellen; Auswirkungen globaler Wirtschaftsbedingungen und der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und Marktbedingungen, die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen oder verkaufen, betreffen, einschließlich insbesondere wirtschaftlicher, währungsbezogener und politischer Bedingungen in Südamerika sowie wirtschaftlicher und politischer Bedingungen in Europa und den Auswirkungen dieser Faktoren auf unser Verkaufsvolumen, die Preisgestaltung unserer Produkte und unsere Fähigkeit, unsere Forderungen von Kunden einzuziehen; die zukünftigen Käufe unserer Produkte durch die wichtigsten Industriezweige, die wir bedienen und aus denen wir einen erheblichen Teil unseres Umsatzes erzielen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lebensmittel-, Getränke-, Tierernährungs- und Brauindustrie; die Unsicherheit der Akzeptanz von Produkten, die durch genetische Veränderung und Biotechnologie entwickelt wurden; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu Preisen oder Qualitäten zu entwickeln oder zu erwerben, die ausreichen, um eine Marktakzeptanz zu erlangen; erhöhter Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der Maisraffinerieindustrie und verwandten Industrien, auch in Bezug auf die Märkte und Preise für unsere Vorprodukte und unsere Nebenprodukte, insbesondere Maisöl, die Verfügbarkeit von Rohstoffen, einschließlich Kartoffelstärke, Tapioka, Gummi Arabicum und die spezifischen Maissorten, auf denen einige unserer Produkte basieren; und unsere Fähigkeit, potenzielle Kostensteigerungen für Mais oder andere Rohstoffe an die Kunden weiterzugeben, Energiekosten und -verfügbarkeit, einschließlich Energiefragen in Pakistan, unsere Fähigkeit, Kosten einzudämmen, Budgets zu erreichen und erwartete Synergien zu realisieren, auch in Bezug auf unsere Fähigkeit, geplante Wartungs- und Investitionsprojekte zeit- und budgetgerecht abzuschließen sowie in Bezug auf Fracht und Versand zu erzielen, die Auswirkungen des Klimawandels sowie rechtliche, regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, das Verhalten der Finanz- und Kapitalmärkte, auch in Bezug auf Fremdwährungsschwankungen, Zins- und Wechselkursschwankungen sowie Marktvolatilität und die damit verbundenen Risiken der Absicherung gegen solche Schwankungen; Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, einschließlich der Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energielieferungen sowie die Volatilität von Wechselkursen und Zinssätzen; unsere Fähigkeit, Übernahmen oder strategische Allianzen zu günstigen Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen, sowie unsere Fähigkeit, erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren oder strategische Allianzen umzusetzen und aufrechtzuerhalten und erwartete Synergien in Bezug auf all dies zu erzielen; Betriebsschwierigkeiten in unseren Produktionsstätten, Auswirkungen von Wertminderungen auf unseren Goodwill oder unsere langlebigen Vermögenswerte, Änderungen unserer Steuersätze oder das Risiko einer zusätzlichen Einkommensteuerpflicht, unsere Fähigkeit, gute Beziehungen zu unseren Mitarbeitern zu gewinnen, zu entwickeln, zu motivieren und zu pflegen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen, Krieg oder ähnlichen feindseligen Handlungen, Bedrohungen oder Terrorakten, dem Ausbruch oder der Fortsetzung von Pandemien wie COVID-19 oder dem Auftreten anderer bedeutender Ereignisse auf unser Geschäft, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; Änderungen der Regierungspolitik, Gesetze oder Vorschriften und Kosten der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften, mögliche Auswirkungen des Klimawandels, Erhöhungen unserer Fremdkapitalkosten, die sich aus steigenden Zinssätzen ergeben könnten, Sicherheitsverletzungen in Bezug auf IT-Systeme, Prozesse und Standorte; unsere Fähigkeit, Mittel zu angemessenen Sätzen zu beschaffen, und andere Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion beeinträchtigen könnten; Volatilität am Aktienmarkt und andere Faktoren, die unseren Aktienkurs negativ beeinflussen könnten; Risiken, die die Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten, und unsere Fähigkeit, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erklärung als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen wiederzugeben. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" und anderen Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2021, in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das Quartal zum 31. März 2022 sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf den Formularen 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended September 30, Change

% Nine Months Ended

September 30, Change

% 2022 2021 2022 2021 Net sales $ 2,023 $ 1,763 15 % $ 5,959 $ 5,139 16 % Cost of sales 1,649 1,440 4,816 4,098 Gross profit 374 323 16 % 1,143 1,041 10 % Operating expenses 180 164 10 % 528 484 9 % Other operating expense (income) 10 (1 ) 4 (29 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments 2 (12 ) 6 362 Operating income 182 172 6 % 605 224 170 % Financing costs 24 20 65 58 Other non-operating (income) (3 ) (1 ) (4 ) (4 ) Income before income taxes 161 153 5 % 544 170 220 % Provision for income taxes 52 34 157 113 Net income 109 119 (8 %) 387 57 579 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 3 1 9 7 Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 118 (10 %) $ 378 $ 50 656 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.8 67.0 66.4 67.2 Diluted 66.6 67.6 67.1 67.8 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.61 $ 1.76 (9 %) $ 5.69 $ 0.74 669 % Diluted $ 1.59 $ 1.75 (9 %) $ 5.63 $ 0.74 661 %

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) September 30, 2022 December 31, 2021 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 294 $ 328 Short-term investments 4 4 Accounts receivable - net 1,406 1,130 Inventories 1,500 1,172 Prepaid expenses 64 63 Total current assets 3,268 2,697 Property, plant and equipment - net 2,308 2,423 Intangible assets - net 1,286 1,348 Other assets 541 531 Total assets $ 7,403 $ 6,999 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 709 $ 308 Accounts payable and accrued liabilities 1,240 1,204 Total current liabilities 1,949 1,512 Long-term debt 1,739 1,738 Other non-current liabilities 536 524 Total liabilities 4,224 3,774 Share-based payments subject to redemption 43 36 Redeemable non-controlling interests 56 71 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock - authorized 25,000,000 shares - $0.01 par value, none issued - - Common stock - authorized 200,000,000 shares - $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at September 30, 2022 and December 31, 2021 1 1 Additional paid-in capital 1,133 1,158 Less: Treasury stock (common stock; 12,258,900 and 11,154,203 shares at September 30, 2022 and December 31, 2021, respectively) at cost (1,159 ) (1,061 ) Accumulated other comprehensive loss (1,052 ) (897 ) Retained earnings 4,143 3,899 Total Ingredion stockholders' equity 3,066 3,100 Non-redeemable non-controlling interests 14 18 Total equity 3,080 3,118 Total liabilities and equity $ 7,403 $ 6,999

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Nine Months Ended

September 30, (in millions) 2022 2021 Cash provided by operating activities: Net income $ 387 $ 57 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 160 155 Mechanical stores expense 42 40 Impairment on disposition of assets - 340 Deferred income taxes (3 ) (25 ) Margin accounts (11 ) (34 ) Changes in other trade working capital (578 ) (258 ) Other 83 (16 ) Cash provided by operating activities 80 259 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (203 ) (203 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 7 17 Payments for acquisitions, net of cash acquired (7 ) (40 ) Other 1 (12 ) Cash used for investing activities (202 ) (238 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from (payments on) borrowings, net 34 (390 ) Commercial paper borrowings, net 372 350 Repurchases of common stock, net (112 ) (68 ) Purchases of non-controlling interests (40 ) - Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 1 10 Dividends paid, including to non-controlling interests (133 ) (138 ) Cash provided by (used for) financing activities 122 (236 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (34 ) (16 ) Decrease in cash and cash equivalents (34 ) (231 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 328 665 Cash and cash equivalents, end of period $ 294 $ 434

Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended

September 30, Change

Excl. FX Nine Months Ended

September 30, Change

Excl. FX 2022 2021 Change 2022 2021 Change Net Sales North America $ 1,262 $ 1,083 17 % 17 % $ 3,720 $ 3,096 20 % 20 % South America 293 260 13 % 16 % 835 801 4 % 4 % Asia-Pacific 278 245 13 % 23 % 825 728 13 % 21 % EMEA 190 175 9 % 27 % 579 514 13 % 26 % Total Net Sales $ 2,023 $ 1,763 15 % 19 % $ 5,959 $ 5,139 16 % 19 % Operating Income North America $ 126 $ 120 5 % 5 % $ 443 $ 403 10 % 10 % South America 48 35 37 % 43 % 125 108 16 % 16 % Asia-Pacific 27 21 29 % 43 % 70 70 0 % 10 % EMEA 30 23 30 % 52 % 90 86 5 % 20 % Corporate (40 ) (36 ) (11 %) (11 %) (109 ) (95 ) (15 %) (15 %) Sub-total 191 163 17 % 23 % 619 572 8 % 12 % Acquisition/integration costs - (3 ) (1 ) (1 ) Restructuring/impairment charges - (8 ) (4 ) (22 ) Impairment on disposition of assets - 20 - (340 ) Other matters (9 ) - (9 ) 15 Total Operating Income $ 182 $ 172 6 % 12 % $ 605 $ 224 170 % 179 %

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, verwenden wir nicht auf GAAP basierende historische Finanzkennzahlen, die bestimmte GAAP-Posten, z. B. Erwerbs- und Integrationskosten, Umstrukturierungs- und Wertminderungskosten, die Steuerrückstellung (den Steuervorteil) für Mexiko und andere aufgeführte Sonderposten, ausschließen. Im Allgemeinen verwenden wir den Begriff "bereinigt", wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Beträge beziehen. Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich unserer Betriebsergebnisse und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden. Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen nicht unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Nine Months Ended Nine Months Ended September 30, 2022 September 30, 2021 September 30, 2022 September 30, 2021 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 106 $ 1.59 $ 118 $ 1.75 $ 378 $ 5.63 $ 50 $ 0.74 Add back: Acquisition/integration costs, net of $ - million of income taxes for the three and nine months ended September 30, 2022, and inclusive of $ - million and $4 million of income tax expense for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (i) - - 4 0.06 1 0.01 6 0.09 Restructuring/impairment charges, net of $ - million and $1 million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2022, respectively and $1 million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (ii) - - 7 0.10 3 0.05 17 0.25 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three and nine months ended September 30, 2021 (iii) - - (20 ) (0.30 ) - - 340 5.02 Other matters, net of income tax expense of $2 million for the three and nine months ended September 30, 2022, and $ - million and $5 million for the three and nine months ended September 30, 2021, respectively (iv) 7 0.11 - - 7 0.11 (10 ) (0.15 ) Tax (benefit) provision - Mexico (v) (1 ) (0.02 ) 5 0.07 (2 ) (0.03 ) 4 0.06 Other tax matters (vi) 3 0.05 (1 ) (0.01 ) 2 0.03 (29 ) (0.43 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 115 $ 1.73 $ 113 $ 1.67 $ 389 $ 5.80 $ 378 $ 5.58 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding. Erläuterungen (i) In den neun Monaten zum Freitag, 30. September 2022 verzeichneten wir Übernahme- und Integrationskosten in Höhe von 1 Million US-Dollar vor Steuern im Zusammenhang mit der Übernahme und Integration von KaTech sowie der Beteiligung an dem argentinischen Joint Venture.



In den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2021 verzeichneten wir Übernahme- und Integrationskosten in Höhe von 3 Millionen bzw. 1 Million US-Dollar vor Steuern im Zusammenhang mit unserer Beteiligung an den Joint Ventures Amyris und Argentinien sowie mit dem Erwerb von PureCircle Limited. (ii) In den neun Monaten zum 30. September 2022 verzeichneten wir 4 Millionen US-Dollar an verbleibenden Umstrukturierungskosten vor Steuern für das Cost Smart-Programm.



In den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2021 verzeichneten wir Umstrukturierungskosten in Höhe von 8 Millionen US-Dollar bzw. 22 Millionen US-Dollar vor Steuern, die vorwiegend auf unsere Cost Smart-Programme zurückzuführen sind. Die Aufwendungen in Höhe von 22 Millionen US-Dollar für die neun Monate zum 30. September 2022 sind abzüglich eines Gewinns von 5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in Stockton, Kalifornien (USA) im zweiten Quartal 2021. (iii) In den neun Monaten zum 30. September 2021 verbuchten wir eine Nettovermögenswertabschreibung in Höhe von 340 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Einbringung der argentinischen Geschäfts von Ingredion in das argentinische Joint Venture. Der Wertminderungsaufwand spiegelte eine Abschreibung in Höhe von 29 Millionen US-Dollar auf den vereinbarten Marktwert bestimmter eingebrachter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Argentinien, Chile und Uruguay sowie eine Abschreibung in Höhe von 311 Millionen US-Dollar der kumulierten Umrechnungsverluste im Zusammenhang mit dem eingebrachten Nettovermögen wider. In den drei Monaten zum 30. September 2021 verzeichneten wir nach Abschluss der Transaktion eine vorteilhafte Anpassung der Wertminderung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, wodurch sich die im ersten Quartal 2021 ausgewiesene Wertminderung in Höhe von 360 Millionen US-Dollar verringerte. (iv) In den drei Monaten zum 30. September 2022 verzeichneten wir Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 9 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich auf die Auswirkungen einer Arbeitsniederlegung in den USA zurückzuführen sind.



In den neun Monaten zum 30. September 2021 verbuchten wir einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, der ein Urteil des brasilianischen Obersten Gerichtshofs vom Mai 2021 widerspiegelt, das unseren Anspruch auf bestimmte indirekte Steuern bestätigte. (v) In den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2022 verbuchten wir einen Steuervorteil in Höhe von 1 Million bzw. 2 Millionen US-Dollar und in den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2021 einen Steuervorteil in Höhe von 5 Millionen bzw. 4 Millionen US-Dollar, der sich aus der Entwicklung des Mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung des mexikanischen Abschlusses des Unternehmens in diesen Berichtszeiträumen ergab. (vi) Diese Position bezieht sich auf Steuerverbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten aus dem Vorjahr, die Auflösung von Steuerverbindlichkeiten im Zusammenhang mit bestimmten nicht abgeführten Gewinnen ausländischer Tochtergesellschaften und Steuerergebnisse aus den oben genannten nicht auf GAAP basierenden Hinzurechnungen.

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (in millions, pre-tax) 2022 2021 2022 2021 Operating income $ 182 $ 172 $ 605 $ 224 Add back: Acquisition/integration costs (i) - 3 1 1 Restructuring/impairment charges (ii) - 8 4 22 Impairment on disposition of assets (iii) - (20 ) - 340 Other matters (iv) 9 - 9 (15 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 191 $ 163 $ 619 $ 572 Für die Erläuterungen (i) bis (iv) siehe Erläuterungen (i) bis (iv), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2022 Nine Months Ended September 30, 2022 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 161 $ 52 32.3 % $ 544 $ 157 28.9 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 1 - Restructuring/impairment charges (ii) - - 4 1 Other matters (iv) 9 2 9 2 Tax item - Mexico (v) - 1 - 2 Other tax matters (vi) - (3 ) - (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 170 $ 52 30.6 % $ 558 $ 160 28.7 % Three Months Ended September 30, 2021 Nine Months Ended September 30, 2021 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 153 $ 34 22.2 % $ 170 $ 113 66.5 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 - 1 (4 ) Restructuring/impairment charges (ii) 8 1 22 5 Impairment on disposition of assets (iii) (20 ) - 340 - Other matters (iv) - - (15 ) (5 ) Tax item - Mexico (v) - (5 ) - (4 ) Other tax matters (vi) - 1 - 29 Adjusted Non-GAAP $ 144 $ 31 21.5 % $ 518 $ 134 25.9 % Für die Erläuterungen (i) bis (vi) siehe Erläuterungen (i) bis (vi), die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS") to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS") (Unaudited) Expected EPS Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP EPS $ 6.90 $ 7.20 Add: Acquisition/integration costs (i) 0.01 0.01 Restructuring/impairment charges (ii) 0.05 0.05 Other matters (iii) 0.11 0.11 Tax item - Mexico (iv) (0.10 ) 0.05 Other tax matters (v) 0.03 0.03 Adjusted EPS $ 7.00 $ 7.45 Die vorstehende Darlegung ist eine Überleitung unseres erwarteten verwässerten EPS für das Gesamtjahr 2022 auf unseren erwarteten verwässerten EPS für das Gesamtjahr 2022. Die oben genannten Beträge spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres ungewissen Timings, ihrer Wirkung und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Zu diesen Beträgen zählen unter anderem Anpassungen am GAAP EPS für Erwerbs- und Integrationskosten, Wertminderungs- und Umstrukturierungskosten sowie bestimmte andere Sonderposten. Diese Posten sind in der Regel nicht in den Anpassungen unserer bereinigten EPS-Prognose enthalten. Daher sind wir überzeugt, bessere Vorhersagen in Bezug auf den bereinigten EPS als auf den GAAP-EPS treffen zu können. Diese Anpassungen des GAAP-EPS für 2022 umfassen Folgendes: (i) Übernahme- und Integrationskosten für unsere Übernahme und Integration von KaTech sowie unsere Investition in das Joint Venture in Argentinien. (ii) Verbleibende restrukturierungsbedingte Kosten für die Cost Smart-Programme. (iii) Die bisher angefallenen Kosten beziehen sich hauptsächlich auf die Auswirkungen einer Arbeitsniederlegung in den USA. (iv) Steuer(vorteil)/-aufwand infolge der Entwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und dessen Auswirkung auf die Neubewertung der mexikanischen Jahresabschlüsse des Unternehmens während des Berichtszeitraums. (v) Dieser Posten bezieht sich auf Steuerverbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten aus dem Vorjahr.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR") to Expected Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR") (Unaudited) Expected Effective Tax Rate Range for Full-Year 2022 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP ETR 28.0 % 31.5 % Add: Acquisition/integration costs (i) - % - % Restructuring/impairment charges (ii) 0.2 % 0.2 % Other matters (iii) 0.3 % 0.3 % Tax item - Mexico (iv) 1.0 % (1.5 ) % Other Tax Matters (v) (0.2 ) % (0.2 ) % Impact of adjustment on Effective Tax Rate (vi) (0.8 ) % (0.8 ) % Adjusted ETR 28.5 % 29.5 % Die vorstehende Darlegung ist eine Überleitung unseres erwarteten GAAP-ETR für das Gesamtjahr 2022 auf unseren erwarteten bereinigten ETR für das Gesamtjahr 2022. Die oben genannten Beträge spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres ungewissen Timings, ihrer Wirkung und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Zu diesen Beträgen zählen unter anderem Anpassungen am GAAP ETR für Erwerbs- und Integrationskosten, Wertminderungs- und Umstrukturierungskosten sowie bestimmte andere Sonderposten. Diese Posten sind in der Regel nicht in den Anpassungen unserer bereinigten ETR-Prognose enthalten. Daher sind wir überzeugt, bessere Vorhersagen in Bezug auf den bereinigten ETR als auf den GAAP-ETR treffen zu können. Diese Anpassungen des GAAP-ETR für 2022 umfassen Folgendes: (i) Steuerliche Auswirkungen auf Übernahme- und Integrationskosten für unsere Übernahme und Integration von KaTech sowie der Beteiligung an dem argentinischen Joint Venture. (ii) Steuerliche Auswirkung auf verbleibende Umstrukturierungskosten für die Cost Smart-Programme. (iii) Steuerliche Auswirkung hauptsächlich auf die bisherigen Aufwendungen in Zusammenhang mit den Auswirkungen einer Arbeitsniederlegung in den USA. (iv) Steuervorteil/(-aufwand) infolge der Entwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und dessen Auswirkung auf die Neubewertung der mexikanischen Jahresabschlüsse des Unternehmens während der Berichtszeiträume. (v) Dieser Posten bezieht sich auf Steuerverbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten aus dem Vorjahr. (vi) Indirekte Auswirkungen des Steuersatzes nach den Punkten (i), (ii) und (iii).

