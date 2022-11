DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Gerücht um Stellenabbau stützt Meta

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen kleinere Kursgewinne ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Die gute Stimmung vom Freitag dauere an, berichten Händler. Zum Ende der vergangenen Woche hatten durchwachsene US-Arbeitsmarktdaten für Oktober Hoffnungen geweckt, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte, ungeachtet der falkenhaften Aussagen der Fed nach dem Zinsentscheid vom Mittwoch.

Am Montag ist die Nachrichtenlage noch etwas dünn. Unternehmenszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe, und wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Das wird sich im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise aus dem Oktober veröffentlicht und Aufschluss darüber geben, ob die Inflation allmählich nachlässt und der Fed ermöglicht, einen weniger rigorosen Kurs einzuschlagen. Daneben gilt das Interesse den Zwischenwahlen den USA am Dienstag.

Lieferprobleme belasten Apple

Unter den Einzelwerten sinken Apple vorbörslich um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass sich die Auslieferung der hochpreisigen iPhone-Modelle wegen der Corona-Beschränkungen in einer Fabrik im chinesischen Zhengzhou verzögern werde - und das kurz vor Beginn des für Apple so wichtigen Weihnachtsgeschäfts.

Meta Platforms legen um 3,2 Prozent zu. Informierte Personen berichten, die Facebook-Mutter plane umfangreiche Stellenstreichungen. Genaueres dazu könnte Meta schon am Mittwoch bekanntgeben, hieß es. Stand Ende September beschäftigt Meta über 87.000 Menschen.

Biontech hat im dritten Quartal deutlich weniger umgesetzt und verdient als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, aber dennoch die Erwartungen des Markts übertroffen. Überdies hob das Unternehmen das untere Ende des Prognosekorridors für seine Covid-Produkte an. Dennoch gibt die Aktie um 3 Prozent nach.

Blue Apron stürzen um 11,5 Prozent ab, nachdem der Kochboxenversender im dritten Quartal überraschend tief in die Verlustzone gerutscht ist und die Jahresumsatzprognose kassiert hat.

Mit der gestiegenen Risikofreude der Anleger sind Fluchtwährungen wie der Dollar nicht gefragt. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Der Euro nähert sich der Parität zum Dollar.

Schwindende Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen in China belasten die Ölpreise. Etwas Unterstützung kommt derweil vom schwächeren Dollar, der Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,69 +0,0 4,69 395,8 5 Jahre 4,33 -0,2 4,33 307,1 7 Jahre 4,24 -1,3 4,25 280,1 10 Jahre 4,13 -2,7 4,16 262,5 30 Jahre 4,22 -3,5 4,25 231,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:52 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 0,9994 +0,7% 0,9945 0,9910 -12,1% EUR/JPY 146,17 +0,2% 146,38 145,82 +11,7% EUR/CHF 0,9874 -0,2% 0,9902 1,0021 -4,8% EUR/GBP 0,8712 -0,7% 0,8780 0,8775 +3,7% USD/JPY 146,26 -0,5% 147,18 147,16 +27,1% GBP/USD 1,1470 +1,4% 1,1327 1,1289 -15,2% USD/CNH (Offshore) 7,2257 -0,2% 7,2287 7,1885 +13,7% Bitcoin BTC/USD 20.757,15 -1,8% 20.877,76 20.811,77 -55,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,99 92,61 -0,7% -0,62 +31,7% Brent/ICE 98,19 98,57 -0,4% -0,38 +33,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 111,55 114,79 -2,8% -3,24 +75,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.676,47 1.681,20 -0,3% -4,74 -8,4% Silber (Spot) 20,64 20,86 -1,1% -0,22 -11,5% Platin (Spot) 967,10 966,50 +0,1% +0,60 -0,4% Kupfer-Future 3,62 3,69 -1,9% -0,07 -18,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

