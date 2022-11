BRUNSWICK/HOLZMINDEN (dpa-AFX) - In einer US-Produktionsstätte des Aromen- und Duftstoff-Herstellers Symrise ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist laut Unternehmensangaben eine Anlage zur Herstellung von Duftstoff-Zusätzen in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia. Nach erster Einschätzung habe es keine Verletzten gegeben. Die Feuerwehr habe die Situation unter Kontrolle. Zum Ausmaß des Schadens konnte das Unternehmen so früh nach dem Unglück noch keine Angaben machen./mis/stw