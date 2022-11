Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Der Smart City Expo World Congress (https://www.smartcityexpo.com/) (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung für Städte und intelligente städtische Lösungen, die von Fira de Barcelona organisiert wird, wird das städtische Innovationsökosystem zusammenbringen, um einen Plan für einen nachhaltigeren und lebensfähigeren urbanisierten Planeten zu entwerfen. Vom 15. bis zum 17. November werden unter dem Motto "Cities Inspired by People" mehr als 800 Aussteller, 700 Städte und Regionen sowie 400 Referenten in Barcelona zusammenkommen, um die Transformation von Metropolen weltweit voranzutreiben und Wissen und Erfahrungen auszutauschen.An dem Kongress werden Vertreter von Großstädten wie Amsterdam, Atlanta, Barcelona, Berlin, Boston, Brüssel, Buenos Aires, Doha, Frankfurt, New York, Paris, Quito, Reykjavik, Rio de Janeiro, Roma, Seoul, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokio und Wien teilnehmen.Eine hochrangige Delegation aus Kiew unter der Leitung des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt, Vitaly Klitschko, wird das SCEWC besuchen und an verschiedenen Veranstaltungen und Konferenzen teilnehmen. Darüber hinaus wird die Delegation am Stand der Europäischen Kommission auch die Lage in der ukrainischen Hauptstadt nach Monaten des Krieges mit Hilfe von VR-Geräten zeigen.Die Ausstellungsfläche des SCEWC wird außerdem Pavillons aus Ländern wie Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, der Tschechischen Republik, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Israel, Italien, Japan, Lettland, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Nordirland, Norwegen, Polen, Portugal, Südkorea, Spanien, Schweden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten beherbergen.Instrumente zur Umgestaltung der städtischen LandschaftUrbane Lösungen sind ein entscheidendes Element des Ökosystems für intelligente Städte, und die 800 ausstellenden Unternehmen werden ihre neuesten Produkte und Technologien vorstellen und zeigen, wie sie lokale Regierungen bei der Neugestaltung ihrer Städte unterstützen können. Dazu gehören Accenture, Amazon Web Services, Cisco, Dell & Nvidia, Deloitte, EDF, FCC Environment, Fiware, Honeywell, Microsoft, Moventia, Smart Ports: Piers of the Future und Sorigué.Städtische WissensplattformZu den 400 Experten, die am Kongress teilnehmen, gehören der Architekt Elizabeth Diller, der Gangsta-Gärtner Ron Finley und die Mathematikerin Hannah Fry. Frau Diller hat untersucht, wie Verhalten durch öffentliche Räume gestaltet werden kann, und ist verantwortlich für weithin gefeierte Projekte wie die New York High Line. Ron Finley führt eine grüne Revolution in Los Angeles an, bei der "Guerilla-Gärtnerei" die Brachflächen in South Central LA in Gärten verwandelt hat. Hannah Fry lehrt Mathematik der Städte am University College London und war in der Lage, die Muster einer breiten Palette sozialer städtischer Aktivitäten zu dekodieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938379/Fira_de_Barcelona_Expo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-smart-city-expo-2022-bringt-die-wichtigsten-akteure-des-stadtischen-okosystems-zusammen-um-von-menschen-inspirierte-stadte-zu-gestalten-301670252.htmlPressekontakt:Salvador Bilurbina,sbilurbina@firabarcelona.com,+34 628 162 674Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/5363590