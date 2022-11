Wien (www.fondscheck.de) - Tresides Asset Management verstärkt sein Fondsmanagement-Team, so die Experten von "FONDS professionell".Jochen Krennmayer wechsle von Amundi zu dem in Stuttgart ansässigen Vermögensverwalter, wie dieser mitteile.Der Multi-Asset-Experte habe seine Karriere bei der LBBW Asset Management als Fondsmanager für Unternehmensanleihen gestartet. Danach sei er 2015 zu Pioneer Investments in den Multi-Asset-Bereich gewechselt, wo er nach der Übernahme durch Amundi für institutionelle Kunden mit vorgegebenem Risikobudget verantwortlich gewesen sei. Zuletzt habe er das Multi Asset Institutional Solution Team in München geleitet. ...

