Die EnBW hat mit dem Bau eines Schnellladeparks in Tornesch in Schleswig-Holstein begonnen. Ab Ende dieses Jahres sollen an dem etwa 30 Kilometer nördlich von Hamburg gelegenen neuen Standort direkt an der A23 acht Ladepunkte mit je bis zu 300 kW Leistung genutzt werden können. Sprich: Mit vier Ladesäulen vom Typ Alpitronic Hypercharger HYC300 gehört Tornesch zu den kleineren EnBW-Standorten dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...