Paris (ots/PRNewswire) -Elrond, das Start-up-Unternehmen, das Blockchain-Technologie im Internetmaßstab baut, gibt seine Umwandlung in MultiversX bekannt. Auf diese Weise erweitert das Unternehmen seine Mission, die neue Internetwirtschaft aufzubauen, die den digitalen Grenzraums des Metaversums beinhalten wird.Das Unternehmen, das auf die Zukunft des Metaversums ausgerichtet ist, führt drei neue Produkte als Grundpfeiler für seine Weiterentwicklung ein.- xFabric ist ein souveränes Blockchain-Modul und eine Kernanwendung für die Blockchain. Innerhalb von Minuten bereitstellbar. Vollständig anpassbar. Umfasst eine Reihe großartiger Features und Anwendungsfälle für jeden Kreativen, jede Marke oder jedes Unternehmen.- xPortal ist eine echte "Super-App". Das Portal zum Metaversum. Die Heimat Ihres Avatars. Alles rund um Finanzen. Eine Debitkarte. Freunde, Chat und soziale Medien. Zugänglich für jeden, überall auf der Welt.- xWorlds ist eine in Partnerschaft mit Improbable entwickelte Plattform, die beispiellose neue Erlebnisse ermöglicht, die tief in xPortal und xFabric integriert sind."Es fließen unglaubliche Mengen an kreativer Energie in mehrere spannende Metaversum-Visionen", so Beniamin Mincu, CEO und Gründer von MultiversX (ehemals Elrond Network). "MultiversX baut den kollaborativen Rahmen und das individuell zusammenstellbare Toolkit auf, um die Grundlage für ein "Positivsummenspiel" zu schaffen, bei dem es um viel geht. Für die Neugestaltung des gesamten Spektrums an menschlichen Erfahrungen und für die Neuerfindung des Frontends aller vertikalen Geschäftsbereiche."MultiversX wird weiterhin auf dem bemerkenswerten Erfolg von Elrond Network, der Technologie, der Community und dem Ökosystem aufbauen. Es wird das bahnbrechende skalierbare Blockchain-Protokoll und die Tools für die Zielsetzung, Web3-Technologien zu verbreiten, weiter voranbringen.Darüber hinaus wird es den ursprünglichen Anwendungsbereich erweitern und die einzigartige Gelegenheit für seine Millionen von Nutzern und sein lebendiges Ökosystem schaffen, den gesellschaftlichen Wandel in Richtung Metaversum anzuführen, der einzigartig für diese Generation ist.Die bedeutende Transformation wird im Rahmen einer dreitägigen Veranstaltung im Brongniart-Palast in Paris enthüllt, bei der Jean-Noel Barrot, französischer Minister für digitalen Wandel und Telekommunikation, Sebastian Burduja, rumänischer Minister für Forschung, Innovation und Digitalisierung, und wichtige Branchenführer aus den Bereichen Finanzen, Blockchain, Web3 und Metaversum, eine Einführung in den erweiterten Anwendungsbereich, die Produkte und den Weg in die Zukunft von MultiversX erhalten werden.https://multiversx.comInformationen zu ElrondElrond (https://elrond.com/) (jetzt MultiversX) ist eine neue Blockchain-Architektur, die von Grund auf neu entwickelt wurde, um den Durchsatz und die Ausführungsgeschwindigkeit kumulativ um das Tausendfache zu verbessern. Um dies zu erreichen, führt Elrond zwei Schlüsselinnovationen ein: einen neuartigen Adaptive-State-Sharding-Mechanismus und einen Secure-Proof-of-Stake-Algorithmus (SPoS), was lineare Skalierbarkeit mit einem schnellen, effizienten und sicheren Konsensmechanismus ermöglicht.dan.voicu@elrond.comVerteilt durch STORM Partners (https://storm.partners/). Kontaktieren Sie Adrian Bono für Interviews und Zitateunter +34 608 861 127,adrian.bono@storm.partners oder über Telegram @STORMPartnersMedienkontakt:Dan Voicu, Head of Communicationsdan.voicu@elrond.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1938396/Elrond_MultiversX.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elrond-wird-zu-multiversx-und-bringt-drei-neue-metaversum-produkte-auf-den-markt-301670269.htmlOriginal-Content von: Elrond, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164912/5363617