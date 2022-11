Vancouver, British Columbia - 7. November 2022 - Recharge Resources Ltd. ("Recharge") (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass der Helikopter von Prospectair, der für den Einsatz im Rahmen einer helikoptergestützten hochauflösenden Magnetikmessung in den unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebieten Georgia Lake North und West vorgesehen ist, mittlerweile am Projektstandort eingetroffen ist. Das Konzessionsgebiet grenzt unmittelbar an das von der Firma Rock Tech Lithium Inc. (RCK-V) ("Rock Tech") explorierte Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake und befindet sich innerhalb der Bergbauregion Thunder Bay, rund 160 km nordöstlich von Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario.

CEO David Greenway meint dazu: "In Argentinien stehen wir kurz vor Fertigstellung unserer Bohrung mit Förderdurchmesser bei Pocitos 1, wo wir uns mittlerweile der Zieltiefe nähern. Daneben erzielen wir aber auch in anderen Projekten laufend Fortschritte, wie etwa mit der Genehmigung von Brussels Creek, der Ausgliederung von Pinchi Lake an NextCharge Battery Metals Ltd. und aktuell mit unserer luftgestützten Magnetikmessung bei Georgia Lake. Es freut uns außerordentlich, dass das Team von Prospectair so rasch mit uns einen Auftragstermin vereinbaren und sich im Konzessionsgebiet einfinden konnte, denn das Wetter schlägt bald um und die Explorationsaktivitäten boomen nach wie vor aufgrund des Lithiumpreises, der laufend neue Höchststände erreicht."

"Der Zweck dieser luftgestützten Geländeaufnahmen besteht darin, das Potenzial für eine strukturelle Kontinuität mit den aktiven Erschließungen des benachbarten Georgia-Lake-Projekts von Rock Tech zu ermitteln. Rock Tech hat mit der Mercedes-Benz AG einen bedeutenden Lithium-Liefervertrag unterzeichnet, und Recharge ist bestrebt, sein Portfolio an Vermögenswerten zum Nutzen aller Beteiligten weiterzuentwickeln und zu verwerten." , so Greenway weiter.

Mercedes-Benz https://www.reuters.com/companies/MBGn.DE hat am 20. Oktober 2022 einen Liefervertrag mit der deutsch-kanadischen Gesellschaft Rock Tech unterzeichnet, der die Lieferung von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität pro Jahr vorsieht. Diese Transaktion, die kurz nach der Ankündigung der beiden Konzerne zustande kam, dass sie eine strategische Partnerschaft prüfen würden, hat einen Wert von 1,5 Milliarden Euro (1,47 Milliarden US-Dollar) lauft über fünf Jahre und wird genügend Lithiumhydroxid für 150.000 Autos pro Jahr liefern, so die Unternehmen.

Nach Angaben von Trading Economics wird Lithium auf dem Spotmarkt für 577.500 Yuan pro Tonne oder umgerechnet 80.374,66 S-Dollar pro Tonne verkauft. (4. November 2022).

Die 548 Streckenkilometer umfassenden luftgestützten Untersuchungen beinhalten die Erfassung bekannter benachbarter lithiumhaltiger Pegmatitstrukturen, die Mobilisierung und Demobilisierung, Unterbringung und Verpflegung, Versorgung und Lieferung von Treibstoff, Datenerfassung und -verarbeitung. Alle Endergebnisse werden in Kapitel 4.4 zusammen mit einem vom QP unterzeichneten, NI 43-101-konformen Abschlussbericht vorgelegt.

Qualifizierter Sachverständiger

Joerg Kleinboeck, P.Geo (JMK Exploration Consulting), hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Veröffentlichungen genehmigt. Herr Kleinboeck, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, ist vom Unternehmen unabhängig.

Georgia Lake North & West - Lithium-Liegenschaften - Ontario

Die Liegenschaften Georgia Lake North und West befinden sich etwa 160 km nordöstlich von Thunder Bay, Ontario, innerhalb der Thunder Bay Mining Division. Die Liegenschaft von Recharge grenzt im Norden und Westen an die Lithium-Liegenschaft Georgia Lake von Rock Tech Lithium. Sie umfasst zwei Claim-Blöcke mit einer Gesamtfläche von 320 Hektar und 432 Hektar.

Das Georgia-Lake-Projekt von Rock Tech Lithium beherbergt mehrere spodumenhaltige Pegmatite. Die Lithiummineralisierung wurde 1955 entdeckt und wurde in der Folge von mehreren historischen Eigentümern erkundet. Die Liegenschaft von Rock Tech beherbergt eine Mineralressource gemäß NI 43-101, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) von Rock Tech gemeldet wurde, die mit Gültigkeitsdatum vom 15. März 2021 auf dem SEDAR-Profil von Rock Tech veröffentlicht wurde. Die Mineralressource ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Das Management von Recharge weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Liegenschaften in der Nähe von Recharge nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen in Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.

Programm zur Steigerung der Sichtbarkeit am Markt

Das Unternehmen hat Marco Messina für eine vierwöchige europäische Werbekampagne engagiert, die am 14. November 2022 startet und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens steigern sowie die Verbreitung der veröffentlichten Pressemeldungen erhöhen soll. In Zusammenhang mit der Beauftragung hat das Unternehmen ein Honorar in Höhe von 100.000 Euro bezahlt.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

